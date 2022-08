Co czuje człowiek, gdy umiera? Naukowcy już to wiedzą

Opisując następnie swoje przeżycia, ochotnicy ujawnili, że w momencie kulminacyjnym odczuwali silne, pozytywnie emocje, którym towarzyszyło poczucie przebywania poza ciałem czy wchodzenia do tunelu, a także decyzyjność, co do powrotu "do żywych". Dodatkowo - intensywne, oślepiające światło, którego pochodzenia nie potrafili określić.