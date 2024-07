Przypominają jadowitą żmiję. Wiadomo, gdzie jest ich najwięcej

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Gniewosz plamisty do złudzenia przypomina żmiję zygzakowatą

Z wyglądu przypominają żmiję zygzakowatą, jedynego, jadowitego węża mieszkającego w Polsce. Coraz częściej można natknąć się na niego podczas spaceru po lesie. Co to za gad? Czy trzeba się go obawiać?

Spacer po lesie to doskonała forma aktywności i wypoczynku, jednak widok węża skutecznie go zakłóci. Po całej Polsce rozpełzły się gady, które z wyglądu przypominają żmiję zygzakowatą, gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych. O jakie zwierzę chodzi? O gniewosza plamistego. Co warto o nim wiedzieć?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przypomina jadowitą żmiję. Przerazi niejedną osobę

Gniewosz plamisty, znany również pod nazwą 'miedzianka' to gad z rodziny połozowatych. Osiąga od 60 do nawet 90 cm, przy czym samica jest większa od samca. Z wyglądu przypomina żmiję zygzakowatą, jednak w przeciwieństwie do niej, nie jest jadowity.

Jak zatem odróżnić oba gatunki? Gniewosz plamisty nie posiada charakterystycznego dla żmii zygzaku. W rzeczywistości jednak umaszczenie może być mylące i nie zawsze pomocne w identyfikacji. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na oczy. Źrenice gniewosza plamistego są okrągłe, podczas gdy żmii są pionowe.

Oba gatunki różnią się od siebie gabarytami — żmija zygzakowata jest dłuższa i grubsza, a gniewosz krótszy i chudszy. Jeśli chcesz upewnić się, że spotkany gad nie jest jadowity, spójrz na jego pysk. U gniewosza jest on lekko zaokrąglony, a u żmii trójkątny.

Pod żadnym pozorem go nie atakuj

Leśnicy stale apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ błędne rozpoznanie węża może prowadzić do ugryzienia, co w przypadku żmii może być niebezpieczne. Ukąszenie może wywołać silny ból i zawroty głowy.

Jeśli nie jesteś pewien, z jakim gadem masz do czynienia, pod żadnym pozorem go nie zaczepiaj. Nie próbuj też go krzywdzić. Gniewosz plamisty jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Stowarzyszenie Herpetologiczne Natrix opublikowało interaktywną mapę, na której można pokazano, gdzie można spotkać gada. Okazuje się, że najwięcej osobników znajduje się w Tatrach, Sudetach, Pieninach i Karkonoszach.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl