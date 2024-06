Zauważono go w polskim lesie. Leśnicy pokazali nagranie

W polskich lasach możemy spotkać cztery gatunki węży. Wśród nich, na szczęście tylko jeden jest jadowity, a co z tym idzie - niebezpieczny dla człowieka. Jest nim żmija zygzakowata, która mimo to, najczęściej nie dąży do konfrontacji z człowiekiem. Robi to tylko w momencie, kiedy poczuje się zagrożona i jest "zmuszona" do własnej obrony.