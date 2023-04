Małżeństwo Katarzyny Wielkiej. Najgorszy związek w dziejach?

Żona, matka, nie kochanka

Oczywiście nie zawsze było aż tak źle. Nawet nieokrzesany Piotr potrafił się od czasu do czasu zachować cywilizowanie. Bywały okresy, kiedy jego relacja z Katarzyną przypominała, wprawdzie naznaczoną przemocą i wzajemnym przymusem, ale jednak przyjaźń. Przynajmniej z jego strony. Wspominając męża w książce Christophera Machta, Katarzyna stwierdza:

"On nigdy nie traktował mnie w kategoriach miłości, a jedynie jako osobę, którą musi poślubić, bo tak chce jego ciotka, caryca Elżbieta. Byłam dla niego co najwyżej przyjaciółką, której mógł się wyżalić, szczególnie, gdy wracał pijany do małżeńskiego łoża. Wtedy już w ogóle mówił, co mu ślina na język przyniesie, wypłakał się i wtulał w me nagie ciało. Nie czynił tego jednak z pożądania. Tak naprawdę spełniał tylko swą potrzebę bliskości, która mu doskwierała od najmłodszych lat.

Zresztą Katarzyna musiała mu matkować nie tylko w małżeńskim łożu. Mąż przybiegał do niej na skargę, po pocieszenie lub plasterek (i to wcale nie ten metaforyczny, na duszę) za każdym razem, gdy coś szło nie po jego myśli. Czyli w praktyce dość często. Tak było, gdy pijani służący odmawiali mu wykonywania rozkazów (wcześniej sam ich upijał). Wówczas to żona miała ich przywoływać do porządku.