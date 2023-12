Kobiety na potęgę popełniają ten błąd. Skutki są opłakane

Tu jednak muszę ci się do czegoś przyznać. Choć na każdą rzecz w "GinekoLOGICZNIE" dzielnie szukałam wiarygodnych badań naukowych, to wygląda na to, że, jak na razie, nie istnieją niezbite dowody na to, że wkładki to samo zło. Mówią tak praktycznie wszystkie ginekolożki i wszyscy ginekolodzy, przypieczętowują to setki ludzkich historii, ale szumnych publikacji brak. Mimo to zaufajmy doświadczeniu lekarzy i pacjentek!