Sprawa śmierci 15-latki z Ostródy. Pogotowie odpowiedziało na zarzuty rodziny

Dwa dni po pierwszym telefonie Julia przestała oddychać. Wtedy przyjechała karetka, ale medykom nie udało się uratować dziewczyny. "Powinni za to odpowiedzieć, przez tych konowałów moja siostra nie żyje! - uważa zrozpaczona siostra 15-latki, Weronika Szymańska.

Ponadto przedstawiciel pogotowia twierdzi, że dyspozytor przekazał rodzinie numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, gdzie mogli uzyskać informacje na temat udzielenia pomocy Julii, a gdyby to się nie udało, to mieli ponownie zadzwonić na pogotowie.