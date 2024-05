Stopy gotowe na lato! (test kremu złuszczającego Alantandermoline)

Nie powiem, żebym się nie spodziewała, że kiedyś nadejdzie czas zmiany butów na lżejsze i powrotu do regularnego pedicure, ale muszę przyznać, że już dawno nie dałam tak swoim stopom w kość… Okazuje się, że "zdarzało" się mi zapomnieć o kremie do stóp zdecydowanie zbyt często, a moje ukochane workery, noszone namiętnie przez cały chłodny sezon, nie pomogły sprawie. Rzuciłam się zatem w wir misji ratunkowej, by móc bez zgrozy pokazać stopy w sandałach (skoro zima przeszła tak szybko, to i wiosna za długo nie potrwa…).