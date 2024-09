Światowe liderki na szczycie w Warszawie. "Polska wzorem do naśladowania"

Liderki na szczycie "Leading the Rise: Women for Rights and Democracy. Global Action Summit"

Światowe liderki walki o praworządność i demokrację zjechały do Warszawy, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Ich celem jest opracowanie wspólnej strategii promowania demokracji i praworządności. Ma ona w realny i skuteczny sposób walczyć z zagrożeniami wynikającymi z wzrastającej popularności autorytarnych rządów i przeciwstawiać się im.

Czas i miejsce spotkania nie są przypadkowe - poprzez wsparcie dla Ukrainy i ukraińskich uchodźczyń i uchodźców Polska po raz kolejny udowodniła, że jest wzorem do naśladowania w niekończącej się walce o obronę demokratycznych wartości.

Od 9 do 11 września w Warszawie odbywa się szczyt "Leading the Rise: Women for Rights and Democracy. Global Action Summit", którego gospodarzami są organizacje Vital Voices i Fundacja Empiria i Wiedza. W wydarzeniu uczestniczą członkinie globalnej sieci Vital Voices oraz inne wpływowe kobiety z całego świata - liderki polityki i biznesu, aktywistki, dziennikarki, który łączy wspólny cel - walka o lepszy świat.

To kobiety aktywnie zaangażowane w tak istotne kwestie jak obrona praworządności, demokracji, praw człowieka, przeciwdziałanie cyfrowym dyktaturom i przemocy w Internecie oraz walka z manipulacjami wyborczymi i autorytaryzmem.

Wśród występujących na scenie są takie osoby jak: Vjosa Osmani - prezydent Kosova, H.E. Kolinda Grabar-Kitarović - była prezydent Chorwacji, Oby Ezekwezili - była minister edukacji Nigerii i współzałożycielka Transparency International, Dr. Zoe Marks - wykładowczyni polityki publicznej w Harvard Kennedy School czy Melanne Verveer - pierwsza ambasador USA ds. globalnych problemów kobiet, a obecnie executive director w Georgetown Institute for Women, Peace, and Security.

"Leading the Rise: Women for Rights and Democracy. Global Action Summit" jest platformą, która służy do dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami oraz strategiami, które działają na poziomach lokalnym i międzynarodowym. Tu wypracowana zostanie wspólna strategia promująca demokrację i praworządność, w którą zaangażują się wszystkie członkinie globalnej sieci Vital Voices.

Liderki na szczycie w Warszawie © Materiały prasowe

Dlaczego teraz?

Przywódczynie odgrywają kluczową rolę w procesach, decydujących o tym czy w danym regionie lub kraju będziemy mieli do czynienia z wzmocnieniem się demokracji, czy też wzrostem autorytaryzmu. To właśnie kobiece liderki często wyznaczają linie między pokojem a konfliktem i decydują o tym czy ruch na rzecz praw człowieka cofnie się, czy się rozwinie. A jednocześnie, pod wieloma względami to właśnie one mają najwięcej do stracenia.

W tegorocznych wyborach weźmie udział połowa populacji. Kiedy stawką jest demokracja, pierwszym celem są kobiety. 4 listopada obywatele USA wybiorą 47. prezydenta w historii największej gospodarki świata. Wynik tych wyborów, biorąc pod uwagę różne style przywództwa obu kandydatów, będzie miał ogromny wpływ na globalny krajobraz geopolityczny.

Liderki na szczycie w Warszawie © Materiały prasowe

Dlaczego Warszawa?

Polskie wybory parlamentarne w 2023 r. odwróciły niekorzystny trend wzmacniającego się autorytaryzmu i coraz bardziej powszechnego łamania praworządności w Europie Środkowo-Wschodniej. Stało się tak m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu oraz rekordowej frekwencji wśród kobiet. Poznanie sekretów tego sukcesu jest kluczowe, szczególnie w kontekście opracowania wspólnej strategii promującej demokrację i praworządność oraz walki z autorytaryzmem.

Polska została wybrana jako kraj gospodarz szczytu "Leading the Rise: Women for Rights and Democracy. Global Action Summit" również ze względu na swoją historyczną rolę w walce z totalitarnym reżimem i jako miejsce narodzin Solidarności, a także z powodu olbrzymiej roli Polski we wspieraniu Ukrainy od pierwszych godzin rosyjskiej inwazji w 2022 r., a także jej roli we wspieraniu kobiet walczących o demokrację.

To wszystko nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście realnego zagrożenia autorytaryzmem, które wciąż istnieje w Europie Środkowo-Wschodniej nie tylko z powodów geograficznych - co potwierdziły wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego i silna pozycja prawicowych, populistycznych partii politycznych.

