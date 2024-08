Za nami Gala finałowa drugiej edycji ogólnopolskiego projektu "KWIAT DOJRZAŁOŚCI", którego organizatorem Arche Hotel Krakowska w Warszawie!

W sobotę 24 sierpnia w Arche Hotel Krakowska w Warszawie odbyła się Gala finałowa projektu "Kwiat dojrzałości 2024". Była to już druga edycja tego wydarzenia. "Kwiat Dojrzałości" To unikalna oraz jedyna w Polsce inicjatywa, która skupia się na aktywizacji kobiet w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, dając im możliwość nie tylko przejęcia kontroli nad własnym życiem ale przede wszystkim dając im przestrzeń do wewnętrznego spełnienia i realizowania marzeń, bo na te nigdy nie jest za późno. Idea oraz główne założenia projektu to wspieranie kobiet poprzez aktywowanie ich do życia społecznego, a także tworzenie dla nich przestrzeni to wzajemnej wymiany doświadczeń życiowych.

Spośród niemalże 200 uczestniczek castingów, które w tym roku odbyły się w trzech różnych miastach, wyłoniono 22 osobową grupę finałową. W finale znalazły się nie tylko mieszkanki najodleglejszych regionów Polski, ale także przedstawicielka społeczności ukraińskiej oraz Polka – Izabela, która od 30 lat mieszka poza krajem, obecnie w Szwecji.

Podczas uroczystej Gali finałowej, 22 uczestniczki projektu zaprezentowały się przed ponad 200-osobową publicznością w kilku odsłonach: zjawiskowej prezentacji otwierającej wydarzenie przygotowanej przez młodą, wielokrotnie nagrodzoną projektantkę – Julię Tomaszewską, pokazie kobiecej kolekcji od kreatorek mody Czaplarska&Kryszak, bluzach projektu Mana Art. Wear, koszulkach z logo projektu przygotowanych przez Koszulki z garażu oraz sukniach wieczorowych pochodzących z salonu Forever – Łopuszańska w Warszawie.

W przerwach pomiędzy dynamicznymi prezentacjami, na scenie wystąpili: Izabela Rakoczy, jedna z 22 uczestniczek projektu w tańcu zwanym cygańską somalijką oraz utalentowana Paulla - wokalistka, której elektryzujący głos dociera do najgłębszych zakamarków duszy. Szczególnie bliskie są jej kobiety, które wspiera i motywuje do pracy nad sobą, miłości do siebie, a co za tym idzie – prawdziwego szczęścia. Galę finałową poprowadzili: polsko-hiszpański konferansjer, aktor i prezenter telewizyjny i radiowy – Conrado Moreno oraz konferansjer i dziennikarz TVP World – Piotr Kurządkowski. Choreografię do pokazów podobnie jak przy pierwszej edycji przygotowała – Marzanna Rutkowska.

"Cieszę się ogromnie, że tak piękny projekt został ponownie zrealizowany w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Projekt, który połączył pokolenia, pokazał jak wielką siłą może być kobieta, a jednocześnie udowodnił, że wiek to tylko liczba. Projekt, który pokazał nam, ile piękna i dobra możemy zrobić łącząc swoje siły. Druga edycja tego wydarzenia pokazała nam, że rok temu warto było trochę zaryzykować, spróbować i stworzyć coś, czego jeszcze wcześniej nie było. Przed laureatkami tego przedsięwzięcia rok intensywnej pracy i nowych wyzwań, a przed nami, kiedy wszystkie emocje już opadną – czas na wspólne działania, a pierwsze z nich to nasz coroczny "Różowy październik"– Podsumowała Małgorzata Gipsiak – Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska i Arche Hotel Geologiczna.

Projekt "Kwiat dojrzałości" jest pierwszym tego typu projektem w Polsce skierowanym do dojrzałych kobiet. Łączącym wiele najróżniejszych elementów. Za jego kompleksową realizację drugi rok z rzędu odpowiadała Anna Kurządkowska-Kosińska – PR Manager obiektu, która posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w organizacji oraz obsłudze eventów, także tych telewizyjnych. Również w przypadku tego przedsięwzięcia jako Manager wykonawczy projektu, odpowiedzialna była za całą produkcję wydarzenia: przygotowanie briefu, pozyskanie partnerów projektowych oraz medialnych, przygotowanie harmonogramu obu zgrupowań jak również napisanie scenariusza i realizację Gali finałowej pod względem techniczno- artystycznym. Koordynatorem projektu jest Julia Bąk –na co dzień Animator społeczności w Arche Hotel Krakowska, która w Arche Hotel Krakowska pracuje już ponad cztery lata i przeszła niemalże przez wszystkie szczeble hotelarskiej piramidy.

"Kwiat Dojrzałości to duża realizacja wymagająca ogromu pracy. To okres kilkumiesięcznych przygotowań, pozyskiwania partnerów, organizowania warsztatów, spotkań, planowania i układania harmonogramów. To także czas wielu wyrzeczeń, bo na ostatniej prostej, czyli na około miesiąc przed galą finałową nie istnieje coś takiego jak czas prywatny. Czy warto? Zdecydowanie tak. Wszystkie niedojedzone śniadania i nieprzespane noce rekompensuje satysfakcja z tego, że się udało." – podsumowuje działania projektowe Anna Kurządkowska-Kosińska, Manager wykonawczy projektu.

Zwyciężczynie drugiej edycji projektu "Kwiat dojrzałości 2024"

KWIAT DOJRZAŁOŚCI 2024 w kategorii wiekowej 45-55 lat – Małgorzata Jarocka ze Stalowej Woli

KWIAT DOJRZAŁOŚCI 2024 w kategorii wiekowej 55 lat wzwyż – Katarzyna Jaskólska z Muranowca

Tytuły komplementarne przyznane na scenie:

KWIAT DOJRZAŁOŚCI DOBREGO SERCA 2024 – Izabela Rakoczy z Wałbrzycha

KWIAT DOJRZAŁOŚCI PIĘKNYCH INICJATYW 2024 – Anna Awłasewicz-Madejska z Dąbrowy Górniczej

KWIAT DOJRZAŁOŚCI ŚWIADOMEJ PIELĘGNACJI NOVACLEAR 2024 – Małgorzata Cudak-Niewiadomska z Łodzi

KWIAT DOJRZAŁOŚCI STYLU I ZDROWIA TIENS 2024 – Dorota Nowosad z Węgorzewa

KWIAT DOJRZAŁOŚCI BIŻUTERYJNEJ GRACJI COLIBRA 2024 – Beata Salata z Olsztyna

KWIAT DOJRZAŁOŚCI GRACJI I ELEGANCJI 2024 – Elżbieta Gozdecka z Warszawy

KWIAT DOJRZAŁOŚCI INTERNAUTÓW 2024 – Katarzyna Jaskólska z Muranowca

KWIAT DOJRZAŁOŚCI WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH 2024 – Izabela Maciuszek z Warszawy

"Gdy przy ogłoszeniu wyników Prowadzący galę zaczęli wymieniać literki i zatrzymali się na mojej, ogłaszając mnie "Kwiatem Dojrzałości 2024" dla pewności spojrzałam na swoją rękę i widniejącą tam literkę F. "Przecież to niemożliwe! "- pomyślałam . Stawiałam na moją inną koleżankę, szykowałam się do gratulacji i uścisków. Wtedy usłyszałam swoje nazwisko. Poczułam, że nogi się pode mną uginają i zaczęłam się martwić, że za chwilę dziewczyny będą musiały sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. To było niesamowite! Radość i brawa mojej Rodziny, kaskady fajerwerków, kwiaty, nagrody, uśmiechy, blask fleszy, gratulacje, zdjęcia, uściski. Nie wierzyłam, że to się dzieje! Co czuje teraz? Na pewno ogromną wdzięczność, radość, ekscytacje i odpowiedzialność. Ten Tytuł zobowiązuje. Zostałam wybrana na przedstawicielkę wszystkich Ambasadorek Kwiatu Dojrzałości w swojej kategorii wiekowej. To dla mnie ogromne wyróżnienie, zaszczyt i niesamowita nagroda. Od wielu lat angażuję się w wolontariat, działania społeczne i charytatywne. Uwielbiam to robić ale nie zapominam też o rozwijaniu swoich pasji i dbaniu o siebie . Czuję, że przede mną nowa droga, na której będzie się działo dużo dobrego. W głowie mam już ogrom pomysłów na kolejne działania i zaangażowanie wszystkich uczestniczek drugiej ( a może nawet i pierwszej) edycji Projektu " Kwiat Dojrzałości". Każda z nas jest wyjątkowa i mam zamiar to wykorzystać! Będziemy działać razem dla innych i pokazywać światu, że dojrzałość to najpiękniejszy okres w życiu a dojrzała kobieta może wszystko bo "nie szuka powodu tylko sposobu". – mówi wzruszona Małgorzata Jarocka, Kwiat Dojrzałości 2024 w kategorii wiekowej 45-55 lat.

Zaskoczenia werdyktem jurorów nie kryła również Katarzyna Jaskólska, która zdobyła główny tytuł w kategorii 55 lat wzwyż:

"Podczas całej gali wręczenia nagród za udział w projekcie "Kwiat Dojrzałości 2024" towarzyszyły mi niezwykłe emocje, których z pewnością nie zapomnę przez bardzo długi czas. W projekcie brały udział 22 cudowne, piękne i wyjątkowe kobiety, dlatego do samego końca nie wierzyłam, że to właśnie ja zostanę wyróżniona w kategorii 55 lat wzwyż. Kiedy usłyszałam, jak prowadzący wyczytuje moje imię i nazwisko niemalże rozpłakałam się ze wzruszenia oraz momentalnego przypływu szczęścia. Uczestnictwo w projekcie uświadomiło mi, że pomaganie drugiemu człowiekowi jest niezwykle ważne i potrzebne w dzisiejszych czasach, a ja tę pomoc niosę nieprzerwanie od 14 lat. Moim największym marzeniem jest to, aby każdy, bez względu na dzielące nas różnice potrafił spojrzeć na drugą osobę z szacunkiem oraz empatią. Wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie jest dla mnie czymś nadzwyczajnym, czymś, co dodało mi jeszcze więcej siły do dalszego działania na rzecz bliźnich i przypomniało mi, że niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest moją życiową misją. – dodaje pełna emocji Katarzyna Jaskólska, Kwiat Dojrzałości 2024 w kategorii wiekowej 55 lat wzwyż.

Wypowiedzi dwóch innych uhonorowanych laureatek projektu:

"Kwiat Dojrzałości Wystąpień publicznych to takie moje - na scenie czuję się jak ryba w wodzie a ponadto w moich mediach społecznościowych pokazuje mój life styl, którym motywuję inne kobiety do działań, nawet nagrywając story np o 5 rano ze spaceru. Dużo ludzi pisze do mnie, że jestem ich dobrą energią od rana. Uhonorowana zostałam również tytułem Kwiat Dojrzałości Przyjaźni. Tytuł ten przyznały uczestniczki projektu mnie i Alinie Kazimierczak, więc jest to dla mnie szczególne wyróżnienie. Projekt Kwiat Dojrzałości wniósł bardzo wiele w moje życie. " – Izabela Maciuszek, Kwiat Dojrzałości Wystąpień Publicznych 2024.

"Saint-Exupery w Małym Księciu napisał "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". Otrzymanie tytułu kwiat "Kwiat dojrzałości dobrego serca" to dla mnie duża radość i wyróżnienie szczególne. Ma ono dla mnie olbrzymie znaczenie zarówno w kontekście moich działań społecznych jak i uprawianego przez mnie zawodu psychoterapeutki Gestalt." – Izabela Rakoczy, Kwiat Dojrzałości Dobrego Serca 2024.

Przed zwyciężczyniami projektu intensywny ale jednocześnie piękny rok działań na rzecz nie tylko drugiego człowieka, ale także na rzecz wielu pięknych działań i inicjatyw społecznych.

"Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy realizacji tego projektu. Były to długie miesiące intensywnej pracy ale również czas wzajemnego wsparcia. Dziękuję również partnerom, dzięki których pomocy mogliśmy zrealizować to piękne przedsięwzięcie po raz drugi" – Dodała na koniec, Małgorzata Gipsiak – Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska i Arche Hotel Geologiczna.

A partnerami projektu "Kwiat dojrzałości 2024" byli:

PARTNER STRATEGICZNY:

Novaclear (Equalan Pharma Europe) polski producent dermokosmetyków z siedzibą i własną fabryką o łącznej powierzchni 4000 m2 zlokalizowaną w Białymstoku.Firma powstała w 2009 roku i jest obecnie największym producentem kosmetyków na podlasiu.

Patroni medialni:

TVP Kobieta, WP Kobieta, WPROST, Business Woman & Life, Platforma Anywhere

