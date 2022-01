Tego o jeździe na łyżwach prawdopodobnie nie wiedzieliście

Podczas godzinnej jazdy na łyżwach można spalić od 300 do nawet 800 kcal! To naprawdę sporo. Oznacza to, że ślizgając się przez godzinę, jesteśmy w stanie spalić mniej więcej 1,5 pączka. Całkiem niezły wynik zważywszy na to, że jeździmy na łyżwach przede wszystkim dla dobrej zabawy, a kalorie spalają się mimochodem. Gdybyśmy taki sam wynik chcieli uzyskać na siłowni, musielibyśmy biegać przez ok. 30 minut lub ćwiczyć na aerobiku przez niecałą godzinę.