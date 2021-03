To nie jest kraj do rodzenia dzieci. Lęk o przyszłość waży na decyzjach o posiadaniu dzieci

- Obecnie mamy z żoną 8000 zł dochodu na rękę, z czego 2000 zł jest premią żony płaconą "pod stołem". Wynajmujemy mieszkanie w dużym mieście, oboje jesteśmy po studiach i generalnie nie narzekamy na brak gotówki, ale też nie szalejemy i nie wydajemy pieniędzy na co popadnie - tłumaczy Miłosz Kurant, który przekalkulował jak może wyglądać jego życie po zaciągnięciu kredytu na mieszkanie, a potem po pojawieniu się dziecka.

- Stać nas na wakacje, chodzenie do restauracji, spotkania ze znajomymi, więc ogólnie jesteśmy zadowoleni, schody robią się, jeśli pomyślimy o przyszłym kredycie, dziecku i o tym, że będziemy utrzymywać się z tylko z jednej pensji, czyli z moich 4000 zł. Po odliczeniu wszystkich kosztów zostanie nam 1600 zł na 3 osoby - podsumowuje.

O ile para może liczyć na zasiłek 500+, to kwota 2100 zł na podstawowe wydatki takie jak wyżywienie, paliwo, ubrania, wizyty u lekarza, wakacje czy prezenty dla 3 osób brzmi jak kiepski żart. Niestety życie na tym poziomie nie należy do rzadkości.

Wyrok na życie w biedzie

Wyliczenia i prognozy pana Miłosza to kalka sytuacji większości młodych par, które planują dziecko. Jak tłumaczy mężczyzna w podobnej sytuacji znajdują się jego znajomi, którzy pomimo chęci założenia rodziny muszą odłożyć decyzję o dziecku na bliżej nieokreśloną przyszłość.

- Ci, którzy mają mieszkanie w spadku bądź dziadków na miejscu, co pomogą przy opiece, już dawno dzieci posiadają. My takiego luksusu nie mamy - dodaje.

Jak potwierdzi każdy rodzic, małe dziecko to relatywnie wciąż małe koszty, ale wraz z wiekiem liczba wydatków mnoży się o wydatki na edukację, zajęcia dodatkowe i obozy.

- Przede wszystkim młodzi ludzie nie decydują się na dzieci z powodów wysokich kosztów życia i niestabilności zatrudnienia. Do tego dochodzą drogie mieszkania, zatrudnienie na umowach śmieciowych, a także prywatyzacja usług publicznych. To wszystko prowadzi do tego, że dzisiaj Polaków na dzieci po prostu nie stać - stwierdza Śpiewak.