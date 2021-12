Tych mężczyzn poznały przez internet. Nigdy nie podejrzewały, że tak potoczy się znajomość

– W kwietniu spotkaliśmy się pierwszy raz, kiedy wpadł do Częstochowy po drodze do Poznania. Spotkanie było bardzo udane. Do domu wróciłam cała w skowronkach. Po dwóch tygodniach rodzice puścili mnie do niego, do Zakopanego. Wtedy zaczął się nasz związek na odległość, ale mam wrażenie, że nikt nie dawał nam szans. Potem w czerwcu pojechaliśmy razem do Wiednia po zaledwie czterech spotkaniach "na żywo". W odstępie kilku miesięcy oboje przeprowadziliśmy się do Krakowa i po pewnym czasie zamieszkaliśmy razem. Po ponad pięciu latach związku zaręczyliśmy się. Dlatego uważam, że w internecie można znaleźć miłość, choć oczywiście nie wszystkim się to udaje – dodaje.