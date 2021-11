Pochwaliła się szpilkami. Oto co do niej napisał

– Kiedyś przyszedł do mnie i spytał, czy mam ochotę gdzieś się ruszyć. Usłyszałam tylko, że mam założyć adidasy, a nie żadne obcasy. Powiedział, że pójdziemy do akademika, posiedzimy tam chwilę, a potem ma dla mnie niespodziankę. Koło 1 w nocy poszliśmy do wieżowca. Wiedział, że lubię podziwiać widoki i myślałam, że jak zawsze podjedziemy na 12 piętro i popatrzymy z okna. Gdy byliśmy już na górze, założył mi opaskę na oczy, kazał trzymać go za rękę i słuchać poleceń. Ruszyłam w ciemno. Instruował mnie dosyć dobrze, bo wejście po drabinie nie sprawiało nawet problemu – opowiedziała Jagoda z Puław.