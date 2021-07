Ubóstwo menstruacyjne pierwszy raz w polskim sejmie. Aktywistki przedstawiły postulaty

Darmowe podpaski i tampony w szkołach?

Darmowe podpaski i tampony do polskich szkół starają się dostarczać m.in. przedstawiciele inicjatywy "Różowa Skrzyneczka". W pomoc włączają się także coraz chętniej duże sieci handlowe. Jednak według przedstawicielek Okresowej Koalicji to wciąż za mało. Ich zdaniem o środki higieniczne w szkołach powinno zadbać państwo, podobnie, jak dzieje się to chociażby w Wielkiej Brytanii, Szkocji czy Francji.