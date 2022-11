W PRL-u miał je w domu niemal każdy Polak. Teraz są warte fortunę

Zanim zdecydujemy się na sprzedaż pamiątki z PRL-u warto sprawdzić, czy rzeczywiście opłaca się ją spieniężyć. Jak to zrobić? Można udać się do specjalisty, który doskonale zna się na przedmiotach wytworzonych w tym okresie. Z pewnością trafnie oceni, ile warty jest nasz skarb. Pomocne mogą okazać się aukcje prowadzone w internecie. Tam znajdziemy podobne przedmioty. Cenę gadżetów z PRL-u można także ustalić, wybierając się do muzeum lub czytając opisy w fachowej literaturze.