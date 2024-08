Widzisz czarne plamki na różach? Natychmiast zastosuj ten domowy oprysk

Czarna plamistość róży to choroba, którą powoduje grzyb Diplocarpon rosae . Jego rozwojowi sprzyjają temperatury od 15 do 27 stopni Celsjusza oraz przede wszystkim okresy dużej wilgotności. Zatem jeśli w prognozie pogody zapowiadają deszcze, musisz mieć się na baczności.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!