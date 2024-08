Najlepszy moment na przycięcie piwonii. Potem sobie podziękujesz

Piwonie to bajkowe kwiaty w wielu pięknych kolorach. W sklepach ogrodniczych dostaniemy sadzonki w barwach od białej, poprzez bladoróżowe, aż po głęboką purpurę. Zaczynają kwitnienie w maju, a przy dobrych warunkach zachwycają kolorami przez kilka tygodni.

Jeżeli natomiast posiadamy piwonie drzewiaste, przycinanie, w razie potrzeby, wykonujemy od razu po kwitnieniu - jeżeli wykonamy tę czynność później, roślina w następnym sezonie może w ogóle nie zakwitnąć. Jeśli chcemy "odmłodzić" piwonię drzewiastą, przycinamy pędy na wysokość ok. 20 cm nad ziemią, pamiętamy jednak, aby pozostawić 1-2 nieprzycięte pędy.

Piwonie są piękne, choć dość wymagające. Rośliny te są bylinami, co oznacza, że powtarzają kwitnienie i mogą wiele lat rosnąć w tym samym miejscu. Przesadzania wręcz nie lubi. Piwonie lubią stanowisko słoneczne i ciepłe. Nie służy im mocno wilgotna gleba, ale trzeba też uważać, aby sadzonek nie przesusyć - konieczne będzie regularne, umiarkowane podlewanie. Ziemia powinna być żyzna, dość przepuszczalna i o średniokwaśnym odczynie pH . W ramach pielęgnacji przyda się wyściółka z kory ogrodowej, dzięki której przy piwoniach nie zadomowią się chwasty.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!