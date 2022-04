Wielka historia małej wikarówki

W pierwotnych założeniach trzy razy w tygodniu miała się tu spotykać dziesiątka dzieciaków z Kazimierza Dolnego w wieku szkolnym. – Gdy tylko wybuchła wojna na Ukrainie, zdecydowaliśmy, że przyjmiemy dodatkowo dzieci uchodźców z rodzin, które trafiły do naszego miasta. Polskie i ukraińskie dzieci będą miały okazję poznać się i zintegrować.– wyjaśnia Joanna Rządkowska. W świetlicy można spokojnie, odrobić lekcje pobawić się z rówieśnikami lub zwyczajnie spędzić tu wolny czas, wszystko to pod okiem fachowych wolontariuszy. Będą też zajęcia plastyczne i muzyczne. Dla dzieci pochodzących z Ukrainy to bardzo ważne, by tu, gdzie się osiedlili, czuć się bezpiecznie. Wspaniale funkcjonująca Wikarówka właśnie to im gwarantuje. Ze świetlicy dobiegają radosne odgłosy bawiących się i łamiących bariery językowe uczestników zajęć.