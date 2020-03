WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 wielkanoccateringkoronawiruswielkanoc 2020 Klaudia Kolasa 59 min. temu Wielkanoc 2020. Przez koronawirusa Polacy sceptycznie podchodzą do świętowania "Może warto zamówić, tradycyjne polskie potrawy do domu i w tym roku ograniczyć bieganinę po sklepach" – przekonuje jedna z warszawskich restauracji i oferuje tradycyjne potrawy w cateringu wielkanocnym. Polacy jednak nie widzą sensu ani w bieganiu po sklepach, ani w zamawianiu jedzenia. Świąteczny marazm dotknął każdego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wielkanoc 2020. Polacy nie myślą o przygotowaniach do świąt (Getty Images) Na Facebooku widzę ogłoszenie Cateringu Blue. "Catering wielkanocny z dostawą pod drzwi od 300 zł. Możliwość przedpłaty i rozliczenia kartą. Zapraszamy" – nawołuje post z niebieską grafiką. Dzwonię do właścicieli, żeby zapytać, czy cieszą się powodzeniem. – Na razie cisza. Dużo ludzi obkupiło się w artykuły i ma towar. Siedzą w domu, nie wyjeżdżają do rodzin, nie spotykają się, więc tych zamówień jest dużo mniej niż 2 tygodnie przed Wielkanocą w ubiegłych latach – słyszę. Znajduję kolejne ogłoszenie. Hotel "Chabrowy dworek" również oferuje catering. U nich sytuacja zdaje się wyglądać bardziej optymistycznie. – Są telefony, zapytania, mamy już kilka zamówień – wyznaje właściciel. Ma nadzieję, że do Niedzieli Palmowej posypią się zamówienia, ale jak mówi, teraz wszystko może się zdarzyć. Nie tylko korzystanie z cateringu, ale również zdobienie pisanek, wypiekanie wielkanocnych bab i pasztetów, czekanie aż zakwas na żurek i generalnie przygotowania do świąt, nie budzą pozytywnych emocji. Bo święta przypomną nam tylko o tym, że nawet w taką okazję nie możemy ani zobaczyć swoich bliskich, ani wyjść na zewnątrz. Na próżno firmy cateringowe zachęcają do zamawiania dań. Nikt nie myśli ani o faszerowanych jajach, ani o deserach. Uwaga wszystkich Polaków skupiona jest na jednym – na tym, żeby pandemia koronawirusa nie dotknęła naszych bliskich. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet Głupotą byłoby zapraszać kogokolwiek, nawet najbliższą rodzinę Paulina Taterka zwykle spędzała święta z rodzicami swoimi i narzeczonego. W tym roku Wielkanoc nie będzie taka sama. – Głupotą byłoby zapraszać kogokolwiek, nawet najbliższą rodzinę. Te dwa dni spędzimy we troje: ja, mój narzeczony i nasza córeczka – mówi. Nie planuje szykować niczego specjalnego, bo jak twierdzi, nie ma dla kogo. Poza tym obawia się, że za jakiś czas ludzie mogą nie mieć pieniędzy na podstawowe potrzeby, dlatego wolą oszczędzić. I tak po świętach człowiek czuje się przejedzony, a w wielu domach połowa żywności ląduje na śmietniku. W tym roku przynajmniej nie będzie tego problemu. –Wielkanoc przygotujemy z tego, co mamy, a zawsze mam w zamrażalniku kawałek szynki, kiełbasy, warzywa na zupę czy do sałatki oraz jajka, bo na co dzień dużo ich zjadamy – wyjaśnia. Dodaje też, że nie będzie szukać w sklepach składników, których jej brakuje. Wykorzysta zamienniki, które znajdzie u siebie w lodówce. W końcu siedząc w domu ma dużo czasu, żeby podejść kreatywnie do przygotowań. Najbardziej dotyka ją nie to, że te święta będą skromniejsze, ale że 12 kwietnia nie usiądą przy wspólnym stole z rodzicami. – Ja jestem młoda. Mój organizm może sobie poradzić z tym wirusem, ale moi rodzice są narażeni. To z troski o nich postanawiamy spędzić tegoroczne święta osobno. Każdy w swoim domu. Będziemy cieszyć się sobą za rok, kiedy już minie epidemia – opowiada o swoich planach Paulina. – Wiadomo, że będzie bardzo smutno. Dziadkowie nie spędzą czasu z ukochaną wnuczką ani z własnymi dziećmi, ale tak jest rozsądniej – wyjaśnia. Zobacz także: "Człowiek zaczyna czuć się wepchnięty siłą do samotności". Dr Woydyłło-Osiatyńska wyjaśnia Zapasy zrobili już wcześniej Joanna Głód również jest zdania, że w tym roku należy stawiać bezpieczeństwo ponad wszystko i przygotowania do świąt zepchnąć na drugi plan. Nie myśli o zamawianiu cateringu. Razem z bratem i mamą przygotują symboliczne dania w domu. Dziadkowie nie będą im towarzyszyć. – Już wcześniej się zabezpieczyliśmy. Kupiliśmy kilka palet jaj, kiełbasy i inne składniki z długą datą przydatności. Wolimy się nie narażać. Tym bardziej, że przed świętami ludzie mogą mieć większą potrzebę, żeby wyjść do sklepów – zaznacza. Tradycyjnie przygotują więc barszcz biały, sałatkę jarzynową, babkę wielkanocną i skromną wersję śniadania wielkanocnego. Nie będą przesadzać z ilością. Podkreśla, że nie należy do osób, które marnują jedzenie. Po śniadaniu połączą się na Skypie z siostrą i jej partnerem, którzy zostali w Wielkiej Brytanii. To akurat nie będzie dla nich nowość. – Większość świąt tak wygląda, ponieważ praca nie pozwalała im często na powrót do Polski – mówi. Jest jednak coś, czego będzie jej brakowało. To kontakt ze znajomymi. Bo dla niej święta to czas nie tylko spędzony z rodziną, ale również z przyjaciółmi. Nie wrócą do Polski – Na Wielkanoc z mężem zawsze jeździliśmy do Polski. Spędzaliśmy czas z rodziną – wspomina Iwona Surma. Z nostalgią wylicza kolejne czynności wykonywane w gronie najbliższych: święcenie koszyczków, malowanie jajek, rodzinne śniadanie i późniejszy spacer. Tym razem nie wrócą. Zostaną w Niemczech. – Podczas robienia zapasów kupowaliśmy już rzeczy potrzebne na święta, których później mogłoby nie być. Dużo nie będziemy szykować… – mówi. Na ich stole znajdą się biała kiełbasa, sałatka, kilka jajek z sosem, bigos i mięso. Iwona przyznaje, że ta sytuacja wywołuje smutek u całej rodziny, jednak dla bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i bliskich, wolą odmówić spotkania. W tym roku muszą zadowolić się połączeniem przez kamerkę. – Gdy to się skończy, pojedziemy odwiedzić wszystkich – zapowiada. Trudno dziwić się wszechobecnemu zobojętnieniu na tegoroczne święta. Liczba zakażonych koronawirusem nieustannie wzrasta. Ciężko przewidzieć, co wydarzy się za tydzień lub dwa, dlatego najważniejsze w tym momencie jest zachowanie zdrowego rozsądku i pozostanie w domach. Aby tak, jak mówi Paulina Taterka, móc się cieszyć rodzinnymi świętami w przyszłym roku.