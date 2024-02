Wlej pół szklanki do pralki. Ręczniki będą jak nowe

Nastawienie prania wydaje się być prostą czynnością. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy, aby nasze ręczniki znowu były świeże. To właśnie wtedy do głowy przychodzi wiele pytań, które budzą wątpliwość w wykonaniu tego banalnego zadania. W jakiej temperaturze prać ręczniki? Czy do prania ręczników należy dodać płyn do płukania? Jeśli do tej pory głowiłaś się nad tymi pytaniami, to czas najwyższy poznać na nie odpowiedzi.