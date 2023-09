Wszechmocne. Parodiuje sąsiadki i teściowe. "Obnażam paskudne nasze cechy narodowe"

Hejterskie komentarze mogę policzyć na palcach jednej ręki. Mimo to na początku odbierałam je bardzo osobiście. Niezwykle dotknął mnie komentarz kobiety, która skrytykowała mój wygląd. Udostępniłam go wraz z komentarzem, że nieładnie jest oceniać czyjś wygląd. Widzki bardzo mnie wspierały i doszukały się informacji, że ta kobieta przyznała, że ma problemy i leczy się psychiatrycznie. Po tej sytuacji uświadomiłam sobie, że takiego typu komentarze pochodzą najczęściej od osób, które są zagubione albo samotne i nie mają do kogo się wyżalić na zło tego świata. Nie biorę już tego do siebie.