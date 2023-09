Jessica Ziółek zdradza powód rozstania z Milikiem. "Przerwa mogła mieć imię"

Tak. Całkowicie się podporządkowałam. Ale od razu zaznaczę, że to nie wynikało z inicjatywy Arka. Robiłam to z automatu, nie zastanawiałam się nad tym. Żyłam od meczu do meczu, od egzaminu od egzaminu. Nigdy nie zatrzymałam się, aby pomyśleć, co ja chcę w życiu robić. W pewnym momencie Arek zauważył, że się męczę, że coś jest nie tak. Powiedziałam mu wtedy, że bardzo się cieszę, że świetnie mu idzie, że odnosi sukcesy, ale co ja mam mu powiedzieć? Że posprzątałam mieszkanie i zrobiłam obiad? Nie za bardzo wiedziałam też, jak spożytkować wolny czas.