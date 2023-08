Wyjechała na urlop i zleciła remont. Oto co zastała w łazience

Magdalena chciała podczas urlopu wyremontować łazienkę. Zaczęło się od tego, że fachowiec, którego kobiecie wiele miesięcy wcześniej poleciła koleżanka, długo nie umiał określić się co do terminu. - Chyba od jesieni poprzedniego roku prowadziliśmy z nim dziwną grę, która polegała na tym, że pytaliśmy go o datę, on jakąś rzucał z zaznaczeniem, że to wstępne ustalenie, a potem dzwonił, że chyba jednak wtedy nie da rady i przesuwał dalej.