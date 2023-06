Rzuciła korporację dla budowlanki. W pracy robi "demolkę"

Wybrałam budowlankę, bo w niej widać efekt pracy. Przy sprzedawaniu kredytu, to choćbym zastosowała nie wiadomo jaką technikę, to go nie sprzedam, jeśli ktoś akurat nie potrzebuje kredytu. Przy ściąganiu długów, choćbym była w tym bardzo dobra, jeśli ktoś nie ma pieniędzy, to i tak tego długo nie ściągnę. Natomiast przy pracy w budowlance widać, jak praca postępuje. Poza tym zawsze ciągnęło mnie do takich zajęć. Kiedy moi rodzice remontowali domek letniskowy, na równi z bratem uczestniczyliśmy w pracach. Słuchałam też opowieści kolegów, którzy pracują w budowlance i ich historie mnie pchnęły w tę stronę.