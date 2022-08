Zadbaj o sportowe ubrania. Porady jak prać, żeby ich nie zniszczyć

Pranie to nie wszystko

Choć suszarka kusi trybem suszenia ubrań sportowych, to lepiej po prostu wyjąć je z pralki, strzepnąć i powiesić w taki sposób, żeby nie utworzyły się zagniecenia. Najgorsze co możecie zrobić, to oczywiście użycie żelazka. Odzież z membraną dodatkowo od czasu do czasu warto zaimpregnować specjalnymi środkami. Powinniście to zrobić jak najszybciej, kiedy zauważycie, że traci ona swoje właściwości ochronne. Podczas prania nie powinno się używać proszku oraz środków zmiękczających. Co do zasady odzieży wyposażonej w membranę nie powinno się prać tak często, jak typowych ubrań, zwłaszcza że zazwyczaj jest ona używana jako druga lub trzecia warstwa, a to zmniejsza szanse na pojawienie się przykrego zapachu.