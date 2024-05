Zatrzęsienie kleszczy w wielkich miastach. Oto co odkryto w Krakowie

Kto by pomyślał, że kleszcze mogą pojawić się na placu zabaw? Przekonała się o tym Zuzanna Kocoń, która właśnie tam odkryła siedlisko tych groźnych pajęczaków.

Mieszkanka wspólnoty z ul. Sołtysowskiej w Krakowie zdradziła, że pewnego dnia siedziała na ławce czekając, aż jej córka skończy zabawę w piaskownicy. Kiedy dziewczynka do niej podeszła, zwróciła uwagę na "pająki", które chodziły po jej nogach.

Kleszcze, mimo swoich niewielkich rozmiarów, budzą wśród nas prawdziwy postrach. W końcu to właśnie one przenoszą wiele groźnych chorób takich jak np. boreliozę.

Wybierając się na spacer w pobliżu krzewów, kwiatów lub wysokich traw, warto zadbać o odpowiedni strój, który utrudni pajęczakom dostęp do naszej krwi. W tym przypadku przyda nam się np. koszula z długimi rękawami, spodnie, skarpetki oraz buty z wysoką cholewką. Nie zapomnijmy także o nakryciu głowy.

Po każdym powrocie ze spaceru należy dokładnie obejrzeć swoje ciało, by mieć pewność, że kleszcze nie przywędrowały z nami na tzw. "gapę".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!