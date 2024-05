Kleszcz więcej się nie wbije. Leśnik zdradził genialny patent

W Polsce ok. 30 proc. kleszczy jest zainfekowana. Do zakażenia dochodzi, gdy po ugryzieniu, wraz ze śliną, do naszego krwioobiegu dostaną się patogeny. Najczęstszą chorobą odkleszczową jest borelioza, która nieleczona może doprowadzić m.in. do zapalenia opon mózgowych lub porażenia np. nerwu twarzowego. Inne choroby, które mogą wywoływać ukąszenia to odkleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza, tularemia, anaplazmoza czy gorączka Q.