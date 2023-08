Zdrowe i silne kobiece włosy - czy wiesz jak wyhamować wypadanie

W dostarczaniu organizmowi tego, co niezbędne do utrzymania prawidłowej kondycji włosów, pomocna może się okazać odpowiednia suplementacja. W suplemencie diety Biotebal PLUS znajdziesz aż 14 witamin, minerałów i aminokwasów, które pomogą włosom wrócić do dobrej formy. Skład kapsułek został opracowany przez lekarzy dermatologów i trychologów. Zawiera on autorską formułę NutriAminoBiotinum, w której skład wchodzą aminokwasy, cynk, miedź i selen, skrzyp, bogactwo witamin (w tym wit. C, B3, B2), w tym najwyższa dopuszczona do stosowania w suplementach diety dawka biotyny (wit. B7). Taki skład wzmocni kondycję włosów, ale przy okazji też paznokci i skóry.