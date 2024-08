Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Zmiany w "800 plus" nieuniknione?

Zmiany w 800 plus. Eksperci stawiają sprawę jasno

Ekonomiści są pewni, że rząd już niedługo wprowadzi rewolucje w programie Rodzina 800 plus. Wszystko przez ogromne obciążenie budżetu państwa oraz konieczność dostosowania wydatków budżetowych do procedury nadmiernego deficytu. Co może się zmienić?

Jak podaje serwis "Infor" zmiany w sztandarowym programie PiS są nieuniknione. Wszystko przez decyzję Komisji Europejskiej, która objęła nasz kraj procedurą nadmiernego deficytu. Według "Business Insidera" jest ona uruchamiana, gdy "deficyt sektora finansów publicznych kraju przekroczy 3 proc. PKB lub dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB". To z kolei może wiązać się z koniecznością wprowadzenia konkretnych zmian w budżecie państwa.

Nowe zasady 800 plus?

Program "500 plus" działa w naszym kraju od 1 kwietnia 2016 roku. Na samym początku pieniądze nieprzyznawane były wszystkim, a jedynie na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli ktoś chciał się ubiegać o świadczenie na pierwszego potomka, musiał spełnić konkretne kryteria dochodowe. To zmieniło się jednak w 2019 r. Od tego momentu środki otrzymywano na każde z dzieci. 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia zwiększyła się do 800 zł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Niektóre ugrupowania od dawna wnioskowały o to, by pieniądze były wypłacane jedynie osobom najbardziej potrzebującym. Chciano również, by mogły się o nie starać rodziny, w których przynajmniej jedna osoba pracuje.

W związku z objęciem Polski procedurą nadmiernego deficytu ekonomiści przekonują, że zmiany w tym programie są nieuniknione. W końcu stanowi on jedno z większych obciążeń budżetowych państwa.

Odpowiedź już niedługo

Komisja Europejska zapowiedziała, że w listopadzie zarekomenduje państwom zmiany, które mogłyby pomóc zmniejszyć ich deficyt budżetowy. Można spodziewać się, że rządzący również zaczną analizować sytuację, by móc wyjść z niej obronną ręką. Pierwszymi pomysłami podzielą się z obywatelami najpewniej już jesienią.

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.