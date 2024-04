Rodzina pięcioraczków straci 800 plus. Wiadomo, z czego będą żyć

Rodzina pięcioraczków straci 800 plus

Jak przypomina "Fakt", do tej pory rodzina Clarke'ów otrzymywała świadczenie 800 plus na każde z dzieci. Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje rodzicom, którzy mieszkają i pracują w Polsce. Dominika i Vincent, wyprowadzając się z kraju, musieli liczyć się z faktem, że świadczenie przestanie być wypłacane. Przy tak licznej gromadce, było to dodatkowe 8 800 zł miesięcznie.