Zuzia urodziła się bez ucha. Lekarze zasugerowali jej mamie, aby zapuściła córce włosy

Rysować potrafię i robiłam to od zawsze razem z tatą, tylko moje prace nie widziały światła dziennego. Kiedy zastanawiałam się, co mogę zaoferować ludziom w zamian za wpłaty, przyjaciółki poprosiły, abym wyjęła z szuflad swoje dzieła. Pokazałam im je, a one natychmiast zdecydowały, że muszą trafić na licytację. Jedną ze swoich grafik wystawiłam za 10 zł, sprzedała się za tysiąc. To poszło lawinowo.