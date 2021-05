Na USG guz przysłaniał macicę, a lekarze byli spokojni. Hanna Potrykus: "Czasu nie cofnę, ale chcę ostrzec inne kobiety"

Nikt się do mnie nie odzywał, choć lekarz prowadzący zapewniał, że przekazał moje dokumenty do szpitala. Po tych dwóch miesiącach oczekiwania zaczęłam się też źle czuć, schudłam 15 kilogramów od września do lutego, brzuch zrobił się wzdęty, powiększył się, czułam, jakby ktoś mi go przeżynał. To było dziwne, niepokojące uczucie. Tego guza wyczuwałam przez powłoki brzuszne, ale uważałam wtedy, że to torbiel.