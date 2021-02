WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 związkipsychoterapeutazwiązek Katarzyna Trębacka Dzisiaj, 19-02-2021 13:59 Związek zbyt idealny. Nie może skończyć się to dobrze – Osoby będące w związku symbiotycznym mają poczucie, że z nikim innym im się tak świetnie nie rozmawia, jak z ich partnerem, z nikim innym nie czują się tak dobrze. Tylko ta osoba daje im poczucie spełnienia. Tak jakby stworzyli z dwojga jeden doskonały byt lub mieli poczucie odnalezienia brakującego elementu "ja". Jednak taki związek nie kończy się dobrze – mówi psychoterapeutka Aneta Pękala w rozmowie z Katarzyną Trębacką. Share Związek symbiotyczny - czym jest? Źródło: 123RF Katarzyna Trębacka, WP Kobieta: Związek symbiotyczny, wnioskując z nazwy, zdaje się być wymarzonym rodzajem relacji. Jednak w rzeczywistości taką nie jest. Aneta Pękala, psychoterapeutka: Nazwa takiego związku wywodzi się z jednego z etapów rozwojowych w życiu człowieka. Chodzi o moment symbiozy z matką, który trwa od urodzenia do mniej więcej skończenia przez dziecko pół roku. Co prawda to nie koniec, bo występuje on w różnych formach do trzeciego roku życia malucha. Jednak w tym pierwszym okresie charakteryzuje się właśnie połączeniem mamy i dziecka tak, że ono nie wie, że jest odrębną istotą. Jest tak zależne od niej, że w ogóle nie orientuje się, że ma swoje ciało, funkcjonuje na poziomie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, spanie, ukojenie. Jego komfort jest w stu procentach zależny od drugiej osoby. To normalny, najbardziej naturalny etap rozwojowy, który prowadzi do procesu indywiduacji, czyli coraz większej samodzielności. By jednak ona nastąpiła, niezbędna jest właściwa postawa rodziców. Jeśli dochodzi do różnego rodzaju zaburzeń tego etapu rozwoju dziecka, to w jego dorosłym życiu może dochodzić do próby rekompensaty tych braków, do realizacji tej niespełnionej potrzeby z okresu dzieciństwa. Objawia się to potrzebą scalania się z drugą osobą. Oczywiście w dużej mierze dzieje się to na poziomie nieświadomym. Wiele osób nie wie, że w ten sposób wchodzi w relację miłosną. W jaki sposób może dojść do zaburzenia procesu usamodzielniania się przez dziecko? Jak mówiłam, przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka odczuwa ono wzmożoną potrzebę połączenia z matką, wymaga opieki, skupienia na nim uwagi. Gdy matka z jakichś powodów nie zapewnia dziecku tej bliskości, może ono jako osoba dorosła mieć skłonność do wchodzenia właśnie w relacje zależnościowe. Ale nawet jeśli przez te pierwsze sześć miesięcy matka wystarczająco opiekuje się dzieckiem, to komplikacje i tak mogą pojawić się później. Gdy dziecka kończy pół roku, pojawia się u niego bardzo wyraźna tendencja do powolnego usamodzielniania się. Zaczyna raczkować, potem chodzić, próbuje nowych aktywności, zaczyna uczyć się mówić. Gdy koło roku dziecko wyraża coraz większe zaciekawienie światem, gdy pojawia się u niego agresja, ale ujęta w cudzysłów, bo stanowiąca sposób otwarcia się na to, co zewnętrzne, to nadopiekuńczy rodzić może próbować zahamować ten proces i nie pozwalać dziecku na rozwój. Może czuć się zagrożony, że maluch coraz mniej go potrzebuje i poprzez swoją nadgorliwość, podyktowaną np. lękiem, ograniczać dziecko w poznawaniu świata. Nadopiekuńcza lub lękowa mama robi to w ten sposób, że wyraża niezadowolenie lub okazuje maluchowi chłód, gdy ten próbuje eksplorować nowe obszary. To może być ograniczenie normalnych zachowań dziecka w tym wieku: nie pozwala mu się wysunąć szuflady, bo gdy tylko to zrobi, to natychmiast jest karane, albo mama zakłada blokady na szufladę, nie rozumiejąc, że to jest normalny sposób na poznawanie nowych rzeczy. Dla dziecka takie proste czynności stanowią próbę zyskania autonomii, robienia czegoś po swojemu. Religia na maturze? Dariusz Piontkowski komentuje postulat Kościoła Katolickiego Ale to nie koniec… Tak. Kolejny newralgiczny moment to tak zwany bunt dwulatka, kiedy dziecko coraz więcej eksploruje, gdy dobrze już sobie zdaje sprawę ze swojej odrębności, ma potrzebę samodzielności, a jednocześnie odczuwa lęk związany z różnymi zagrożeniami, które mogą mieć miejsce. Czyli bardzo wyrywa się do przodu, wiele chce samodzielnie zrobić, ale jednocześnie bardzo też potrzebuje opieki. To jest trudny moment dla rodzica, trudno go wytrzymać. Jeśli na tym etapie dziecko nie dostanie wystarczająco dużo opieki, to w jego dorosłym życiu może dojść do zaburzeń o charakterze symbiotycznym. Spotkałam się z badaniami, które mówią, że stabilny rozwój psychiczny dziecka można zbadać w ten sposób, że sprawdza się, na ile matka swoje dwuletnie dziecko uważa za urocze. Jeśli tak właśnie o nim myśli, to jest duża szansa, że dostaje ono wystarczającą ilość uwagi i opieki. Czytaj też: Konsensualny seks. Kiedy "tak" to "tak" a "nie" to "nie" Czy tylko zaburzony związek dziecka z matką może w przyszłości generować takie problemy jak wchodzenie w relacje zależnościowe? Oczywiście obiektem największego przywiązania dla dziecka jest mama, więc najczęściej to nieprawidłowa relacja z nią może skutkować zaburzeniami w życiu dorosłym. Ale przecież zdarza się, że opiekunem głównym jest tata lub jakaś inna osoba i wtedy te newralgiczne fazy rozwoju dziecka mogą dotyczyć tej osoby, a niekoniecznie mamy. Czym się charakteryzuje związek symbiotyczny? Bardzo często w myśleniu o związkach symbiotycznych dochodzi do pewnego uproszczenia, bo sprowadza się je głównie do relacji damsko-męskiej, gdzie para, która poznaje się, ma wrażenie, że jest dla siebie stworzona, że obie osoby czują się jak dwie połówki jabłka, że zjednoczenie, połączenie w całość jest tym, co da im szczęście. I rzeczywiście najczęściej to związki damsko-męskie uważa się za symbiotyczne. Ale trzeba też pamiętać, że skala tego zjawiska jest bardzo różna i może dotyczyć też wielu innych relacji. Czasami odnosi się do osób, o których byśmy nie pomyśleli, że są w takiej silnej zależności. To mogą być profesjonaliści świetnie radzący sobie na polu zawodowym, robiący karierę, zdecydowani, niezależni, zdobywający wysokie stanowiska, ale pozostający w zależności emocjonalnej wobec innego osoby. To może być dyrektor z dużej firmie, który zarządza wielkim zespołem, obraca wielkimi kwotami, ale jednocześnie musi codziennie dzwonić do swojej 68-letniej mamy, bo jeśli tego nie zrobi, to spotkają go pretensje i dopadną wyrzuty sumienia. Taki charakter może mieć przyjaźń między dwiema osobami, zwłaszcza młodymi. Jest taka faza w okresie dojrzewania, że przyjaciółki wyglądają tak samo. Choć widać to także u starszych osób. Zdarza się, że osobowości zależne, gdy nie mogą znaleźć partnera życiowego, szukają takiej relacji zastępczej właśnie z przyjaciółką lub przyjacielem. Relacja symbiotyczna, niezależnie od tego, kogo dotyczy, ma pewne cechy wspólne? Tak, bo nawet jeśli nie odnosi się do relacji damsko-męskiej, a właśnie dotyczy dwóch przyjaciółek, to występuje pewien rodzaj fascynacji, zakochania. Takie osoby mają poczucie, że z nikim innym im się tak świetnie nie rozmawia, z nikim innym nie czują się tak dobrze, że tylko ta osoba daje im poczucie spełnienia. Tak jakby stworzyli z dwojga jeden doskonały byt lub mieli poczucie odnalezienia brakującego elementu "ja". Oczywiście inaczej ta relacja wygląda, gdy dotyczy dorosłego człowieka i jego matki. Bo przecież trudno mówić w tym przypadku o fascynacji nowym związkiem. Ten tworzy się przez całe życie, utrzymuje i tym trudniej go zmienić. Zobacz też: Kumple do seksu. Kiedy przyjaźń to za mało, a uczucia nie wchodzą w grę Jak wygląda taka relacja z rodzicem? Jest to rodzaj silnej, najczęściej nieadekwatnej do wieku i pełnionych ról więzi, o charakterze głównie, choć nie tylko, emocjonalnym. Może wiązać się z poczuciem dużej potrzeby wsparcia i kontaktu przy jednoczesnym odczuwaniu wyrzutów sumienia, pretensji, powinności, ciężaru. Na przykład są kobiety, które mówią, że ich matka jest ich najlepszą przyjaciółką. Taka deklaracja jest alarmująca, bo może wskazywać na brak granic. I często wiąże się np. z koniecznością codziennych telefonów, dbania o emocje mamy, ale także szeroki zakres wpływu i potrzebę np. radzenie się. Można mieć dobry kontakt ze swoją mamą, ale gdy ona staje się najlepszą przyjaciółką to mamy do czynienia z pewnym nadmiarem, przekroczeniem, bo najlepsza przyjaciółka i mama to są przecież dwie różne role. Wróćmy do relacji damsko-męskiej. Po okresie cudownego zjednoczenia, poczucia spełnienia ten idealny związek zmienia się… Po tym raju, po odnalezieniu drugiej połówki jabłka, po "skąpaniu się" w tej symbiozie, która jest przynależna wiekowi dziecięcemu, przychodzi kolejny etap. Trzeba zapłacić cenę za to połączenie, które spełnia wszystkie nasze potrzeby. Ceną jest na przykład zahamowanie złości, czyli czegoś, co jest jedną z podstawą budowania zdrowej relacji. Dwoje ludzi musi się w pewnym momencie spotkać w tym, czym się różnią, wypracować formę porozumienia w kwestiach spornych, jakiś sposób dogadania się. Jeśli do tego nie dochodzi, to taka relacja jest odczuwana jako rodzaj ciężaru, dyskomfortu, zniechęcenia. Często pojawia się u jednej z osób poczucie winy, złości, że nie można się oderwać od tej opieki, tych telefonów, tej zależności. Taki związek zazwyczaj nie kończy się dobrze, chyba że jedna ze stron zacznie rozwijać się niezależnie od drugiej i dzięki temu ich relacja przeobrazi się. Innym wyjściem jest pójście na terapię. Dlaczego taki związek zaczyna się psuć? Przynajmniej jedna z osób tworząca taką relację nie do końca wie, kim jest, czego chce, jakie ma wybory, bardzo łatwo zgadza się na różne rzeczy, sama czuje się zagubiona. Jeśli na przykład deklarowała, że kocha podróże, bo uwielbia je jej partner, a uświadamia sobie, że tak naprawdę tych podróży nie lubi, to nie wie, co ma z tym zrobić. Nie jest w stanie w tej sytuacji się odnaleźć, bo właśnie to wspólne uwielbienie dla wyjazdów jest jednym z filarów tego wyidealizowanego związku. Ludzie, którzy wchodzą w relacje zależnościowe mogą w niej pełnić różne role. Tak. Brak symbiozy w jakiejś formie w dzieciństwie może powodować, że jedni są ulegli, potrzebują opieki. To są takie osoby, które najczęściej były przez rodziców hamowane w rozwoju, nie miały prawa do eksploracji, brakowało im opieki, nie były wystarczająco kochane. Ale jest też inny aspekt osoby, która również będzie wchodziła w relacje symbiotyczne. To ci, którzy musieli sobie sami radzić w wielu sprawach, bo za dużo od nich wymagano. Zazwyczaj też cierpieli z powodu niedostatecznej opieki. Wtedy takie osoby starają się nadrobić ten brak, same stworzyć swój obraz, który pokazuje, że są dobre, wspaniałe i ze wszystkim sobie radzą. Mimo że wcześniej sobie nie radziły i teraz tak naprawdę też sobie nie radzą. Dlatego wiążą się z osoba uległą, która mogą się opiekować i dzięki temu nieustannie budować swój idealistyczny obraz siebie. Co powoduje, że taka relacja symbiotyczna zaczyna szwankować? Nadchodzi taka chwila, gdy jedna z tych osób jest już zmęczona, znajduje się na innym etapie życia, nie chce tej opieki, za to pragnie wyzwolić się ze związku, który opiera się na zależności. To jest bardzo ważny moment, bo gdy u kogoś w świadomości zaczyna się tlić potrzeba uwolnienia się, to jednocześnie pojawia się nadzieja na przebudowę takiej relacji. Albo na rozstanie. Czasami dzieje się też tak, że takie związki rozpadają się pod wpływem nagłych, nieoczekiwanych działań jednej ze stron. Narasta frustracja, rośnie poziom niewyrażonej złości, zmęczenia sobą. Często to nie jest wyrażane w rozmowie, bo przecież oficjalny przekaz jest taki, że chcemy utrzymać tę idealną relację, jesteśmy sobie przeznaczeni, pasujemy do siebie jak dwie połówki jabłka. Pojawia się ambiwalencja, która powoduje, że na przykład ona przytula go rano i czuje się jakby znała go całe życie, a wieczorem przy zasypianiu jest jej niewygodnie, coś ją gryzie. I on ją tak denerwuje, a gdy myje zęby, to najchętniej by go kopnęła? Dokładnie. Nawet mała rzecz wyprowadza z równowagi. Czasami, gdy jest taki duży poziom nieświadomego przeżywania, jedna z osób zdradza albo decyduje się na inny duży krok, czyli na przykład ślub, albo dziecko. To prowadzi do kryzysu i rozpadu tego związku. Co charakterystyczne dla takich par, to to, że jeśli je zapytamy, co je ujęło w drugiej osobie, rzadko wymieniają bardzo realistyczne cechy. Raczej mówią o tym, że to jest bezinteresowna miłość. To będzie opis idei, przynależności, opieki, troski. Czyli ta druga osoba jest bardziej wyobrażeniem niż kimś z krwi i kości? Tak, a jeśli już jest z rzeczywistości, to raczej przypomina dobrego opiekuna niż osobę, która ma pasję, coś robi dla siebie. Czuć w tym opisie bardziej obraz przylgnięcia niż dorosłej relacji dwojga ludzi. Jaka jest droga wyjścia z takiej sytuacji? Można nad tym pracować w gabinecie psychoterapeutycznym, indywidualnie w rozwoju własnym, szukając tego co moje w świecie, na różnych warsztatach, w literaturze. Ważne jest, z jakim momencie jest dana osoba, co jest punktem wyjścia do przepracowania tego problemu. Czasami zdarzają się osoby, które bardzo cierpią po rozstaniu. Świat im się zawala, mają depresję, poważny kryzys. To dotyczy obu płci. Życie im się kończy, wszystko poza utraconą relacją przestaje mieć znaczenie. W pierwszej kolejności warto dać sobie wsparcie, dużo docieplenia i opieki. Potem sprawdzać w świecie co jest moje, a co na pewno nie, co lubię, co sprawia mi radość, przyjemność, czyli sprawdzać kim jestem. W opisanej wyżej sytuacji poważnego kryzysu może być wskazane sięgnięcie po pomoc terapeutyczną i przepracowanie relacji symbiotycznej podczas psychoterapii. Czytaj też: Zbyt zmęczone na seks. Pandemia nie pomaga życiu erotycznemu Polaków Czy zdarza się, że terapeuta zaleca rozstanie, gdy jego pacjent jest w symbiotycznej relacji? Miałam pacjentkę, która była w związku symbiotycznym z osobą z innego kontynentu. To była relacja damsko-męska, której nie przeszkodziła nawet ogromna odległość. W dodatku bardzo nierówna. Nawet w czasie nielicznych spotkań, najczęściej kilkudniowych, ta kobieta doznawała od swojego partnera wielkiej huśtawki nastrojów, bardzo złego traktowania. Ale potrzeba przynależności, utrzymania tej relacji była tak silna i tak oślepiająca, że byłoby to nieterapeutyczne, by ją przerywać na tym etapie. To, nad czym trzeba było pracować, to budowanie siebie, swojej tożsamości.