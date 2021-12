13 lat trwało diagnozowanie jej zaburzeń. "Pamiętam wszystkie razy, kiedy ktoś mnie opuścił"

Było dużo niezrozumienia. Nikt nie wiedział, co mi dolega ani co z tym zrobić. I wszyscy przez to cierpieli. Na pewno gdyby diagnoza została postawiona szybciej, byłoby łatwiej, bo mogliby chociaż częściowo to zrozumieć. Byłoby spokojniej. Ale zdecydowanie to wpłynęło na naszą rodzinę. Zresztą każdy problem ze zdrowiem, np. rak, wpływa na wszystkich. Pamiętam taką chwilę: pokłóciłam się z przyjacielem, strasznie to przeżywałam. Dotarłam do domu. Piłam jeszcze wtedy alkohol, więc byłam lekko pod wpływem, co nie polepszało mojego stanu, ale nagle przyszła do mnie taka myśl, że przecież mam do kogo zadzwonić, z kim porozmawiać. Była piąta rano. I nawet o takiej porze wiedziałam, że ktoś ten telefon odbierze. Wiedziałam, że "mam plecy", że ktoś za mną stoi.