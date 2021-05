WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

#WSZECHMOCNE Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne #Wszechmocne Spełnione i niezależne. Dołącz do nas » Przejdź na "Czuję tę "niezgodność" od wielu, wielu lat" - Ragu Źródło: Getty Images LGBT+ + 3 transpłciowośćpolski językprawa lgbt Aleksandra Hangel Dzisiaj, 26-05-2021 07:02 Niebinarni. Walka o przestrzeń "[…] z punktu widzenia gramatycznego formy byłom, byłoś, robiłom, robiłoś, widziałom, widziałoś itd., są poprawne, zgodne z systemem językowym. Wątpliwości budzi natomiast […] czy istnieje nadawca lub odbiorca wypowiedzi, w stosunku do którego można by użyć form rodzaju nijakiego […]" – Rada Języka Polskiego, 2003 r. Share 18 lat później okazuje się, że nadawcy i odbiorcy od dawna istnieją i wychodzą z szafy. - Czuję tę "niezgodność" od wielu, wielu lat, a zaimki są dla mnie częścią ekspresji mojej tożsamości. Wiele lat myślałom, że jestem jakimś błędem natury. Teraz wiem, że po prostu jestem nieco inne. I nie ma w tym nic złego ani nienaturalnego – mówi 21-letnie Ragu. Na pierwszy rzut oka "myślałom", "wiem, że jestem inne" i "21-letnie" to błąd. Tylko jak ma mówić ktoś, dla kogo ani "myślałAm", ani "myślałEm" nie jest naturalne? "Osoby niebinarne nie są ani w stu procentach kobietami, ani mężczyznami. Ich tożsamość płciowa w bardzo różny sposób wykracza poza ten podział. […]" - piszą w wydanym w marcu 2021 r. poradniku "Jak pisać i mówić o osobach LGBT+" Yga Kostrzewa, Karolina Rogaska, Marcin Dzierżanowski i Grzegorz Miecznikowski – działacze LGBT+ i solidaryzujący się z nimi dziennikarze i dziennikarki. I zwracają szczególną uwagę na tak zwany język inkluzywny. Inkluzywny (od angielskiego "include" – zawierać – przyp. red.), czyli taki, za pomocą którego można mówić o danych osobach z poszanowaniem ich tożsamości etnicznej, kulturowej, seksualnej czy płciowej – i służący im samym do codziennej komunikacji zgodnej z ich tożsamością. Co to właściwie znaczy? Załóżmy, osobo czytająca ten tekst, że jesteś kobietą, a ludzie codziennie mówią do ciebie "poszedłeś" czy "wypiłeś". I odwrotnie: jesteś mężczyzną, a ktoś rano pyta cię: "wyspałaś się?", "co jadłaś na śniadanie?". I tak całe życie. Dziwnie, prawda? Dlatego właśnie ten artykuł spróbuję napisać inaczej. Zgodnie ze zdaniem Rady Języka Polskiego, czyli bez błędów, a za to tak, żeby każdy z moich bohaterów i każda z moich bohaterek czuła, że uszanowałam ich tożsamość. Zobaczycie – to nie jest trudne. Jak zacząć? To znaczy jak dowiedzieć się, jak do kogoś mówić i o kimś pisać? Najprościej zapytać samych zainteresowanych i same zainteresowane. Osoby niebinarne zdają sobie sprawę z tego, że dla kogoś, kto przez całe życie nigdy nie spotkał nikogo, kto nie definiowałby się jasno jako mężczyzna lub kobieta, formy, których używają, mogą wydawać się dziwne – bo nietypowe. Dlatego, jeśli wykażemy się chęciami, aby osoba, z którą rozmawiamy, czuła się dobrze, zostaniemy zrozumian_. Nie zapomniałam powyżej literki. Piszemy "zostaniemy zrozumiane" – każdy wie, że "my" oznacza tu "kobiety". Piszemy "zostaniemy zrozumiani" – wiadomo, pisze to facet. No a jak ma napisać osoba niebinarna? Albo jak napisać, jeśli chcemy objąć naszą wypowiedzią grupę ludzi różnej płci i różnej tożsamości płciowej? Jednym ze sposobów, torujących sobie drogę w języku polskim, jest zastępowanie litery wskazującej na płeć – gwiazdką lub jak powyżej – dolnym myślnikiem. Brzmi skomplikowanie i wygląda jak robione na siłę? To oddajmy głos osobom niebinarnym. "Przepraszam, jeśli w którymś momencie zwrócę się do Ciebie niewłaściwie. Staram się" – tak zaczęłam każdą z moich rozmów. Ragu: "Samo miałom kłopoty z odmianą" Ragu ma 21 lat. Jest osobą niebinarną. Jak samo mówi, preferuje zaimki nijakie, ale ze względów praktycznych używa na co dzień męskich. Gdy pytam, czy praktyczne względy, o których wspomina, dotyczą jego, czy ludzi, z którymi rozmawia, mówi, że i dla niego, i dla innych. - Ze względu na przyzwyczajenia i egzotyczne brzmienie niektórych odmian – tłumaczy. Jemu również odmiana sprawia czasami kłopoty. – Ale im więcej człowiek w ten sposób mówi, tym jest łatwiej, tym bardziej się oswaja. Moi bliscy znajomi z własnej inicjatywy pilnują się, by mówić do mnie w rodzaju nijakim, żeby się przyzwyczaić. Ragu ma 21 lat Źródło: Archiwum prywatne - W dalszych kręgach nie każdy respektuje moje zaimki i formy gramatyczne, ale mam z nimi do czynienia na tyle rzadko, że mogę przecierpieć raz na jakiś czas – mówi Ragu. - Przechodzimy właśnie rewolucję językową, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ta rewolucja oznacza, że zmieni się nasz kierunek postrzegania tego, co jest normalne. Przestajemy mówić "ja", zaczynamy mówić "my" – mówi WP dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka od komunikacji werbalnej i niewerbalnej. I dodaje: - Jeśli chodzi o osoby niebinarne, to to, co my powinniśmy zrobić, to zacząć pytać. Zacząć uwrażliwiać się na drugiego człowieka. Nie ma na to innej, łatwej do wdrożenia rady, która zapewni nam spokój. Bo niestety jest tak, że tylko upór, nacisk, jest w stanie zmieniać system językowy. Tak, jak to jest z feminatywami, czyli formami żeńskimi wielu słów używanych dotąd głównie w rodzaju męskim, jak nazwy zawodów. Lu: "Mów do mnie jak do kobiety. 37 lat żyłam jako facet" Lu jest 41-letnią osobą niebinarną. Prosi, by zwracać się do niej zaimkami żeńskimi. Czyli "ty: jadłaś, piłaś, spałaś, kochałaś". Przez 37 lat mówiła "piłem, jadłem, spałem, kochałem". – Żyłam jako facet. Nawet dla mnie było trudne, żeby dopuścić do siebie to, że nim nie jestem. W wieku 18 lat myślałam, że jestem po prostu trans-dziewczyną, ale potem poczułam, że jednak nie. Najtrudniejsze było właśnie wyjście poza ten binarny podział, bo na nim jest całe nasze życie społeczne postawione – szpitale, więzienia, szkoły. Nie chodzi o to, by te osoby niebinarne gdzieś wcisnąć, w którąś z tych kategorii. Musimy się zastanowić nad całą konstrukcją społeczną. Podczas naszej rozmowy Lu podkreśla, że rozumie zamieszanie związane z trudnościami językowymi. Sama nie otworzyła się przed społeczeństwem. - Pracuję w IT. Wolę nie wchodzić w ten temat, bo czuję, że ten świat tego nie zaakceptuje. Dla współpracowników jestem mężczyzną. Tak jest po prostu łatwiej dla mnie. Wśród znajomych raczej nie zdarza się, by ktoś mówił do Lu męskimi końcówkami, bo ją szanują i rozumieją. Jeśli komuś zdarzy się powiedzieć w męskiej formie, a jest to dla niej osoba bliska, to zwraca uwagę, ale jak mówi, "nie robi z tego czegoś wielkiego. To się po prostu zdarza". - W mojej codzienności nie otwieram się, nie wychodzę na miasto w sukienkach, szpilkach, mając jednocześnie brodę. Nie chcę się narażać. Bardziej pozwalam sobie w internecie. Szczególnie na Twitterze. Ale tam to się dzieje. Wtedy celowo różni ludzie piszą do mnie w sposób niezgodny z moją tożsamością, z premedytacją. Czuję się wtedy naprawdę bezsilna, że nic nie mogę zrobić. Myślę sobie: "i co ja mam mu napisać?". Brakuje mi siły już na to, by walczyć o swoją przestrzeń w społeczeństwie – opowiada. Lu jest 41-letnią osobą niebinarną. Źródło: Archiwum prywatne - Ludzie się boją. Boją się zburzenia ładu, który znają. Dopóki ktoś nie pozna osoby niebinarnej, nie zauważy, że to jest zwykła osoba, która tak samo żyje, pracuje, kocha, czuje, to nie zrozumie. Ale mógłby po prostu szanować. Nie krzywdzić. Fiona: Płynna płeć 25-letnia Asia jest osobą niebinarną, używa form żeńskich. Jest partnerką osoby także niebinarnej, 22-letniej Fiony. A Fiona jest genderfluid. To dosłownie znaczy po angielsku "płynna płeć". A chodzi o określenie osoby o zmiennej tożsamości płciowej (uwaga! Tożsamość płciowa to coś zupełnie innego niż orientacja seksualna. Czyli np. istnieją osoby niebinarne o orientacji heteroseksualnej i osoby niebinarne o orientacji homoseksualnej – przyp. red). Do 2017 r. w podręcznikach diagnostycznych istniało pojęcie zaburzeń identyfikacji płciowej. Zmieniło się to wraz z rozwojem nauki. Podczas 23. Światowego Kongresu Światowej Organizacji Zdrowia Seksualnego w Pradze, pojęcie to zostało wykreślone i zastąpione neutralnym terminem niezgodność płciowa, podkreślającym jedynie charakter relacji między fizycznymi cechami, a tożsamością płciową jednostki. - W przypadku mojej narzeczonej są to cykle, które trwają około miesiąca. Około dwóch tygodni trwa czas, kiedy czuje się kobietą, woli formy żeńskie, stosuje żeńskie końcówki czasowników - byłam, poszłam - lubi mocniejszy makijaż, sukienki. Po tym następuje zmiana, naturalniej przychodzą jej formy męskie, brak makijażu, bluzy i dżinsy. Ale tutaj również nie ma reguły. Obie uważamy, że ubrania i makijaż powinny być unisex, dla każdego. A później znów powrót do kobiecości. Zmiany te jednak nie następują natychmiastowo, zwykle jest też kilka dni pomiędzy, gdzie kobiecość i męskość się miesza – opisuje Fionę Asia. I jak tu mówić do siebie w związku? - Wszystkie problemy rozwiązujemy szczerą rozmową – zaznacza Asia. Na dowód przytacza jeden z dialogów: "- Dziwnie mi, jak mnie nazywasz "kobietą swojego życia". - To jak mam mówić? Miłość mojego życia? – Lepiej (uśmiech)". - To może drobnostki, ale takich drobnostek jest dużo, a to naprawdę wpływa na poczucie bycia zrozumianym, bycia kochanym i akceptowanym takim, jakim się jest. Uczymy się siebie nawzajem, wspólnie odkrywamy, co nam pasuje. Na przykład gdy rozmawiamy, nazywamy siebie nawzajem neutralnymi formami: "kochanie" czy "słońce" – opowiada. Asia nie ukrywa, że czasami używanie odpowiednich zaimków sprawia problem nawet jej narzeczonej. - Ponieważ "siedzi w szafie" (czyli nie ujawniła swojej prawdziwej tożsamości płciowej - przyp. red.) przed rodziną i większością znajomych, zazwyczaj używa form żeńskich, zgodnych z płcią wpisaną w dowodzie. Dlatego, kiedy spędzają czas tylko we dwie, dopiero po jakimś czasie Fiona zaczyna się czuć na tyle swobodnie, by przestać się pilnować i wybiera te zaimki, które przychodzą jej naturalnie. - Sama zazwyczaj staram się po prostu kopiować formy, których używa ona. Jeśli pisze czy mówi do mnie "zjadłem obiad", pytam "a co miałeś dobrego?". Pomyłki się oczywiście zdarzają, ale nie robimy z nich niczego wielkiego. Poprawiam się i tyle – tłumaczy 25-latka. A jak to właściwie jest po polsku? Asi ciężko zrozumieć, dlaczego ludzie z premedytacją chcą używać innych zaimków niż te, o które dana osoba prosi. - Chciałabym, by te osoby zobaczyły, ile mogą sprawić radości zwykłym używaniem poprawnych form. To nic nie kosztuje, cóż to za wysiłek naśladować te formy, które się widzi, słyszy albo zwyczajnie zapytać? Za to uśmiech, który widzę, kiedy sama się poprawię na dobrą formę albo zapytam, jak mam ją przedstawić, jest zwyczajnie bezcenny. Asia - sama niebinarna - robi wszystko, by ułatwić funkcjonowanie ukochanemu człowiekowi. - Powtarzam, że ją kocham i akceptuję. Powtarzam, że dopasowywanie się z zaimkami to żaden problem. Powtarzam, że bycie genderfluid to nie wymysł, nie fanaberia, nie głupota i że nie jest w tym sama. Niestety, jest to cholernie trudne, zwłaszcza że ludzie często o tym nie wiedzą, nie rozumieją i nawet nie próbują zrozumieć. Wyśmiewają, że wymyślamy sobie 72 płcie i przesyłają dalej transfobiczne memy o identyfikacji jako helikopter bojowy. A wystarczy trochę więcej empatii i trochę więcej słuchania i zrozumienia – podsumowuje. - Dlaczego się opieramy przed używaniem form języka dostosowanych do osób niebinarnych? Bo to oznacza wysiłek. Zmianę sposobu myślenia. Ciekawe jest również to, że wiele osób obśmiewa takie zmiany językowe. A obśmiewanie to forma obronna systemu językowego. W ten sposób bronimy się przed tym wysiłkiem – podkreśla dr Małgorzata Majewska. - Jeżeli nacisk na system jest wystarczający, to nie ma już mowy o dobrej woli czy chęci w mówieniu we właściwy sposób, tylko staje się to obowiązkiem – zauważać podmiotowość innej osoby. Bo to jest dążenie do poprawności politycznej, a ta z kolei dąży do ugruntowania praw człowieka. Więc to jest nasz obowiązek – dbać o te prawa - zaznacza. Według badania "Bycie osobą trans w UE. Analiza porównawcza danych zgromadzonych w ramach badania UE na temat osób LGBT" w Unii Europejskiej w 2012 roku żyło 10 230 osób płciowo nienormatywnych, czyli niebinarnych, co stanowi 11% z 93 tys. osób LGBT+, które wzięły udział w badaniu. Na dziś nie istnieją żadne rzetelne statystyki dotyczące liczebności osób niebinarnych w Polsce. - Dane, które pojawiają się gdzieniegdzie, są szacunkowe. Osób niebinarnych jest z pewnością więcej. Część z nich nie informuje o tym, że jest niebinarna ze względów społecznych czy ekonomicznych – mówi Julia Kata z fundacji Trans-fuzja. - Osoby niebinarne czuły, że muszą jakąś część siebie chować, aby przynależeć. Teraz pojedyncze osoby zaczynają mówić o niebinarności. W związku z tym tworzy się język na potrzeby tego mówienia i im większy będzie nacisk na to, im więcej będzie się pojawiało informacji na ten temat, tym większy opór będzie po stronie osób, które się temu sprzeciwiają – mówi dr Małgorzata Majewska. I zaznacza: "Językowo sprawa wygląda tak, że jeśli coś ma nazwę, to to istnieje. Jeśli coś nie ma nazwy, to kwestionujemy prawo istnienia". - Wiem, że to dość kontrowersyjne, ale miejmy odwagę tworzyć neologizmy, nowe formy, nawet, jeśli obecnie nie są one uważane za poprawne. Nowe formy wykuwają ścieżkę nowego myślenia. To język prowadzi nasze myślenie. A język ma przecież dwie funkcje, opisu rzeczywistości i budowania relacji. W związku z tym, jeśli my zaczniemy używać form, które są w teorii niepoprawne, ale zrobimy to celowo, to utworzymy tym samym miejsce w języku dla osób, które do tej pory tego swojego miejsca nie miały. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku