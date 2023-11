25 tys. zł to średni dług Polki. "Mąż utrzymywał pięć osób. Zarabiał 3,5 tys."

Nie unikać komorników

Rady dla zadłużonych ma Kamila, niegdysiejsza dłużniczka. – Co wiem dziś na pewno, to że najgorsze jest unikanie komorników, niereagowanie na pisma, nieodbieranie telefonów. Przecież długi, jeśli już są, same nie znikną, a wręcz każdego dnia będą rosnąć. Trzeba się przemóc i skontaktować z komornikiem, wyrazić wolę spłaty zadłużenia i ustalić harmonogram spłat. Ja to zrobiłam, dzięki czemu umorzono mi odsetki i został sam kapitał, z którym w kilka lat sobie poradziłam – mówi Kamila. Dodając: – Wbrew pozorom nie jest trudno wpaść długi, wiem to po sobie. Potem jeden kredyt, drugi, trzeci i robi się pętla zadłużenia. Trzeba to w pewnym momencie przerwać i opracować plan działania.