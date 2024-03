Kary za nielegalne odprowadzanie deszczówki. Zapowiedziano kontrole

Poważne przeciążenia sieci spowodowane są wygodnictwem

Dlaczego ludzie odprowadzają deszczówkę do kanalizacji? Topolińska zauważa, że jest to wygodne, ze względu na fakt, że obecnie podwórka i chodniki są wybrukowane, a tym którym przeszkadza nadmiar wody w tych miejscach, odprowadzają ją do studzienek kanalizacji sanitarnej za pomocą dodatkowych rynienek.