Często ląduje w koszu na śmieci. To naturalny nawóz do róż ogrodowych

Jak dbać o róże w ogrodzie?

Róże to kwiaty, które potrzebują dostępu do światła słonecznego, nie lubią przeciągów ani nadmiernego zalania. Ważnym elementem pielęgnacji róż jest ich przycinanie. Najlepiej zabrać się za to na wiosnę, gdyż ryzyko przymrozków jest wtedy niewielkie. W tym celu warto użyć ostrego sekatora, aby uniknąć uszkodzenia pędów. Jeśli chodzi o podlewanie, zawsze należy dostosować ilość wody do obecnych warunków atmosferycznych. W okresach suszy lepiej podlewać je rzadziej, lecz obficie. Warto pamiętać, że do podlewania róż lepiej sprawdzi się deszczówka, która jest zdecydowanie miększa niż kranówka.