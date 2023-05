Rząd oferuje nawet 5 tys. zł. Nie przegap terminu

W trakcie ulewnego deszczu na dach domu o wielkości 100 metrów kwadratowych spada prawie 200 litrów deszczu. To ogromna ilość, którą można porównać do wanny w całości wypełnionej wodą. Co prawda deszczówka nie nadaje się do picia, jednak można wykorzystać ją do podlewania roślin w ogrodzie czy też do mycia aut. Wyjaśniamy, na czym polega program "Moja Woda" i kto może starać się o dofinansowanie.