Cnota nie jest darem. Błona dziewicza to kawałek śluzówki

Z niczym. Jeśli oddaje całą siebie, to, co ma najcenniejszego, to już nic więcej jej nie zostaje. I oczywiście nie chodzi o to, że ona nie ma już nic do zaoferowania, tylko o to, kim ona sama dla siebie się staje. W kulturze spajania się, zlewania, scalania z drugą osobą trudno o nastawienie dotyczące współniezależności, o przekonanie, że mimo iż jesteśmy razem, to jednocześnie jesteśmy przecież osobnymi bytami.