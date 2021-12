Była z dzieckiem u dentysty. Zapłaciła 100 zł więcej, bo "nie współpracowało"

"Świat jest chory. Byłam dziś z synem u dentysty w Ożarowie i gdy pani powiedziała, ile mam zapłacić, opadły mi ręce! Jak zobaczyłam paragon, to zaniemówiłam! 'Dopłata do dzieci niewspółpracujących' - 100 zł! Na koniec powiem tylko tyle: szkoda, że mój trzyletni syn z bólem zęba nie współpracował. I to się nazywa stomatolog dziecięcy z podejściem" - pisze na Facebooku rozżalona mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego.