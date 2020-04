WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 1 sukienki wizytowe Materiał partnera 1 godzinę temu Sukienki wizytowe - dopasuj model do swojej figury Perfekcyjnie sprawdzi się na weselu, komunii dziecka, rocznicy czy firmowej imprezie. Sukienka wizytowa to must have w każdej kobiecej szafie. Nie wiesz, jak dopasować ją do swojej sylwetki? Sprawdź nasz poradnik i przegląd najpiękniejszych sukienek wizytowych! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienki wizytowe sprawdzą się na każdą oficjalną okazję. (Materiały prasowe) Sukienka wizytowa – czyli jaka? Elegancja, szyk i klasa sprawdzą się bez względu na okoliczności, ale są takie okazje, przy których szczególnie warto postawić na sukienkę wizytową. W przeciwieństwie do wieczorowych kreacji, te wizytowe wyróżniają się prostotą, minimalistycznym designem i długością do kolana lub do połowy łydki. Co wcale nie oznacza, że ubiór na uroczyste przyjęcie odbywające się w godzinach popołudniowych musi być grzeczny i nudny! Szukasz kreacji na ślub cywilny? Na komunię dziecka? A może na firmowy bankiet? Postaw na sukienkę wizytową z domodi.pl, a potem dodaj do niej oryginalne, nonszalanckie dodatki! Tylko na który model postawić, gdy wybór jest tak duży? Jak dopasować sukienkę wizytową do figury? Aby wyglądać kobieco i świetnie czuć się w swoim stroju, dopasuj sukienkę wizytową do swojego typu sylwetki. Styliści przekonują, że kreacja, która doskonale leży, to zawsze dobry wybór. A odpowiednio dobrany krój sukienki nie tylko zatuszuje mankamenty figury, ale też sprawi, że poczujesz się pewniej i bardziej komfortowo. Zatem: na co zwrócić uwagę przy wyborze fasonu sukienki wizytowej? Najważniejsze kwestie to oczywiście krój, typ dekoltu, rodzaj rękawa i zdobienia. Na początek zastanów się, które partie ciała to Twoje największe atuty, a które wolałabyś optycznie wysmuklić (lub uwypuklić, jeśli jesteś z natury bardzo szczupła). Wystający brzuszek, szersze biodra, duży biust, a może brak wcięcia w talii? Mamy na to radę! Wizytowa kreacja dla figury typu jabłko Panie o bardzo kobiecej sylwetce z obfitym biustem i wystającym brzuszkiem doskonale poczują się w prostej sukience wizytowej o trapezowym kroju. Fason w kształcie literki A cieszy się ogromną popularnością od lat 60. A nosiły go chętnie takie ikony, jak Twiggy czy Jackie Kennedy. Prosta forma pozwoli zatuszować brzuszek, a jednocześnie optycznie wydłuży i wysmukli nogi. Żeby jednak nie było zbyt minimalistycznie, wybierz kreację z oryginalną, asymetryczną falbaną czy w mocnym, energetycznym kolorze, np. chabrowym. Taką sukienkę wizytową najlepiej zestawić z klasycznymi szpilkami lub modnymi czółenkami Mary Jane. Materiały prasowe Podziel się Sukienka wizytowa dla pani o sylwetce typu gruszka Na podkreślenie talii powinny postawić z kolei panie o figurze gruszki. Jeśli chcesz zatuszować szersze biodra, wybierz wizytową kreację odcinaną w pasie z rozkloszowanym dołem. Taka sukienka zwana często princeską, podkreśli górne partie ciała, sprytnie ukryje dolne, a zarazem wyeksponuje nogi. Z czym ją zestawić? Doskonale sprawdzą się tu szpilki lub sandałki na słupku w odcieniu skóry (beżowe, pudrowo-różowe, camelowe). Dzięki temu nogi będą wyglądać na jeszcze dłuższe i smuklejsze! Materiały prasowe Podziel się Jaki krój sukienki wizytowej dla klepsydry? Największe pole popisu przy wyborze sukienki wizytowej mają zdecydowanie typowe klepsydry. Jeśli masz proporcjonalną sylwetkę z wyraźnym wcięciem w talii, to możesz postawić na każdy dostępny krój. Warto jednak podkreślić atuty, wybierając dopasowaną, ołówkową sukienkę wizytową w ciekawym kolorze lub modną kreację kopertową, wiązaną w pasie ozdobnym paskiem. Materiały prasowe Podziel się Wizytowa kreacja idealna dla szczupłych o sylwetce "H" Pasek w talii zawiązany na sukience wizytowej przyda się z pewnością szczupłym paniom o sylwetce typu "H". Jeśli chcesz dodać sobie kobiecych kształtów, wyeksponować wcięcie w talii, postaw na sukienkę wizytową z lejącego materiału, np. delikatnej wiskozy czy szyfonu, i dodaj do niej ozdobny pasek. W przypadku figury "H" doskonałą opcją będą też różnego rodzaju marszczenia, plisy czy falbany, które sprawią, że Twoja sylwetka będzie wyglądać bardzo kobieco! Bez wahania możesz postawić również na sukienkę wizytową w duży wzór, np. graficzne kwiaty idealne na sezon wiosna/lato. Sukienki wizytowe plus size A jakie suknie wizytowe sprawdzą się przy rozmiarze XL lub większym? Wbrew pozorom nie tylko te oversizowe, które co prawda tuszują mankamenty figury, ale też sprawiają, że z daleka wyglądamy na większe. Niezastąpioną opcją będą tu oczywiście wyszczuplające ciemne kolory – nie tylko czerń, ale też granat, bordo czy butelkowa zieleń. Wśród sukienek wizytowych plus size znajdziemy mnóstwo kobiecych, seksownych kreacji, np. tych ołówkowych, które przepięknie podkreślą Twoje kształty. Materiały prasowe Podziel się -Sprytnym patentem na odwrócenie uwagi od niedoskonałości będzie chociażby oryginalny dekolt sukienki, np. w kształcie literki V, który wysmukli szyję, czy typu carmen, który podkreśli ramiona. – podpowiada Marta Kaleta-Domaradzka z redakcji portalu modowego domodi.pl. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze