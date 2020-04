Domowe stylizacje do pracy - jeszcze nigdy nie były tak modne!

Nie krępująca ruchów, lekka i przyjemna dla ciała - koszula o kilka rozmiarów za duża to idealna kandydatka do pracy z domu. Wystarczy jej niewiele, aby stała się eleganckim elementem służbowego spotkania. Wystarczy narzucić na nią długi kardigan, a całość uzupełnić biżuterią i, dodającą charakteru, apaszką. Efekt? Pozostawiamy do oceny!

Dresowa spódnica

Uwielbiamy ją za neutralność, ponieważ idealnie zgrywa się i z bluzami i z topami. Pasuje do katan jeansowych, ramoneski, a w domu – do ulubionego swetra. Dresowa spódnica to nasz hit w kategorii rzeczy po domu! W przypadku home office widzimy ją zatem z odrobiną klasycznego sznytu – co wcale nie musi oznaczać rezygnacji ze sportowych butów!