Jak nakładać samoopalacz bez efektu plam i smug? 4 kroki

Nakładaj kosmetyk w kierunku od dołu do góry, czyli od kostek w kierunku ud, od nadgarstków w kierunku ramion. Pamiętaj także, by nie zapominać o dłoniach, stopach i szyi. Te newralgiczne miejsca pozostaw jednak na koniec i wmasuj w nie resztkę kosmetyku, jaka została na rękawicy. Osiągniesz dzięki temu naturalny efekt, bez plam i wyróżnienia części ciała, które będą odcinać się od reszty. Bronzer aplikuj przed lustrem, w dobrze oświetlonym miejscu. Rób to najlepiej wieczorem, by kosmetyk mógł zadziałać przez noc. Pamiętaj, że tuż po nałożeniu samoopalacza może się on odbijać na ubraniach. Po wszystkim wybierz więc luźne i najlepiej czarne ciuchy. Ryzyko ubrudzenia zminimalizujesz stosując na koniec zasypkę dla dzieci.