Grzyby jadalne. Czy to możliwe, że mogą być niebezpieczne? Na co uważać?

Grzyby jadalne, które szczególnie mogą okazać się dla nas zgubne to pieczarki oraz boczniaki. Często nie chodzi wyłącznie o sam gatunek, ale o sposób ich przechowywania i transport do konkretnych sklepów. Jeśli chcesz uniknąć zatrucia grzybami jadalnymi, sprawdź, na co dokładnie zwrócić uwagę.