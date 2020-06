WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 sandały na koturnie 3 godziny temu Do czego pasują sandały na koturnie? Jaki model wybrać? Sandały na koturnie to wygodna alternatywa dla modeli na szpilce czy słupku. Z czym je nosić, by było modnie i stylowo? Jakie sandały na koturnie wybrać na lato? Podpowiadamy! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sandały na koturnie pasują do wielu ciekawych letnich stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Sandały na koturnie – wygodne, wysokie buty na lato Dla jednych toporne i mało kobiece, dla innych najwygodniejsze i najbardziej stylowe buty na lato – sandały na koturnie wciąż budzą sporo kontrowersji, ale w swoich kolekcjach lansują je znani projektanci (np. Tommy Hilfiger), sieciówki oraz popularne marki obuwnicze i sklepy internetowe. Nic dziwnego. Modelom na koturnie trudno odmówić wygody. A jeśli wybierzemy odpowiedni fason, kolor i wzór, zyskamy uniwersalne i ponadczasowe buty. Sprawdzą się one zarówno na co dzień w pracy, na zakupach czy podczas spacerów, jak i przy wyjątkowych okazjach, np. na weselu. Nie wiesz, jakie sandały na koturnie najlepiej uzupełnią Twoją garderobę? Sprawdź nasz przegląd najmodniejszych modeli sezonu! Najmodniejsze sandały na koturnie. Sprawdź te modele! Wysokość koturny dobierz do swoich preferencji. Buty mają być wygodne, dlatego postaw na model, w którym będziesz mogła swobodnie się poruszać. Jakie kolory, wzory i fasony dominują w aktualnych trendach? Sandały na koturnie z korka – mają skórzane lub zamszowe paski i prezentują się bardzo elegancko, szczególnie, gdy wybierzemy model z koturnem węższym z tyłu.

– mają skórzane lub zamszowe paski i prezentują się bardzo elegancko, szczególnie, gdy wybierzemy model z koturnem węższym z tyłu. Sandały na koturnie z rafii – to kwintesencja najmodniejszych letnich trendów. Pleciony sznurek, który zdobi koturny, dodaje butom charakteru boho, ale model ten jest jednym z najbardziej uniwersalnych. Pasuje nie tylko do luźnych sukienek w etniczne wzory.

– to kwintesencja najmodniejszych letnich trendów. Pleciony sznurek, który zdobi koturny, dodaje butom charakteru boho, ale model ten jest jednym z najbardziej uniwersalnych. Pasuje nie tylko do luźnych sukienek w etniczne wzory. Sandały na koturnie wiązane przy kostce – noszą je topowe influencerki, udowadniając tym samym, że ten fason obuwia na lato może być bardzo kobiecy. Wiązane przy kostce sandały na koturnie są idealne do sukienek!

– noszą je topowe influencerki, udowadniając tym samym, że ten fason obuwia na lato może być bardzo kobiecy. Wiązane przy kostce sandały na koturnie są idealne do sukienek! W intensywnym kolorze – sandały w odcieniach żółtego, pomarańczu, różu czy kobaltu genialnie podkreślą opaleniznę i będą ciekawym akcentem w letnich stylizacjach. Są świetnym wyborem, jeśli kolekcjonujesz buty i nie potrzebujesz jednych, pasujących do wszystkiego.

– sandały w odcieniach żółtego, pomarańczu, różu czy kobaltu genialnie podkreślą opaleniznę i będą ciekawym akcentem w letnich stylizacjach. Są świetnym wyborem, jeśli kolekcjonujesz buty i nie potrzebujesz jednych, pasujących do wszystkiego. Sandały na koturnie boho – z frędzlami, chwostami, z motywem sznurka albo etnicznym haftem. Najlepiej w brązach, beżach lub musztardowym odcieniu żółtego. Będą doskonałym uzupełnieniem stylizacji w klimacie hippie!

– z frędzlami, chwostami, z motywem sznurka albo etnicznym haftem. Najlepiej w brązach, beżach lub musztardowym odcieniu żółtego. Będą doskonałym uzupełnieniem stylizacji w klimacie hippie! Sandały na koturnie w stylu casual – na koturnie w pasy, z paskami z pianki czy nubuku, a nawet ze sportowymi wstawkami, np. białym spodem. Takie buty będą pasować do t-shirtów, koszulek polo czy sportowych sukienek. Z czym nosić sandały na koturnie? Stylizacje dla każdej kobiety Odpowiednio dobrany model to połowa sukcesu. Musisz wiedzieć też, jak stylizować sandały na koturnie, by zyskać stylowy look na każdą okazję. Połączenie z krótkimi, jeansowymi szortami już dawno zyskało status passe. Na topie jest z kolei duet wysokich sandałów na koturnie z eleganckimi spodenkami paper-bag lub bermudami z materiału. Do takich szykownych stylizacji najlepiej pasować będą skórzane sandały na koturnie węższym pod piętą. Takie buty to ciekawa alternatywa dla tych na klasycznym obcasie. Z powodzeniem wykorzystasz je również w stylizacjach do biura ze szmizjerką, cygaretkami 7/8 czy lnianym garniturem! Z czym nosić sandały na koturnie z rafii? Doskonałą opcją będą letnie sukienki w kwiaty, słomkowe kapelusze, lniane koszule czy spódnice, ale także jeansy z nogawką przed kostkę. Do modeli tego typu warto dobrać pasujące akcesoria z naturalnych materiałów, np. torebkę-koszyk, która jest niezbędnym elementem letniej garderoby od kilku sezonów. Mnóstwo oryginalnych stylizacji stworzysz z sandałami na koturnie w intensywnym kolorze. Te genialnie komponują się z klasykami letniego stylu, np. białą, lnianą sukienką, jeansowymi szortami o kroju paper-bag czy beżową szmizjerką w stylu safari. Sandały na koturnie w stylu boho zestawiaj z kolei z maxi-sukienkami w etniczne wzory, luźnymi, lnianymi tunikami czy sukienkami w kwiaty! Materiały prasowe Materiały prasowe Materiały prasowe Materiały prasowe Materiał Partnera: Allani.pl