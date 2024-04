Chleb na zakwasie - kaloryczność, wartości i składniki odżywcze, właściwości

Przeprowadzone studia przypadków wskazują, że regularne włączanie chleba na zakwasie do diety może przyczynić się do poprawy trawienia i wzmocnienia układu odpornościowego. Dzieje się tak dzięki obecności probiotyków, które są naturalnie tworzone w procesie fermentacji. Ponadto, chleb na zakwasie ma niższy indeks glikemiczny, co jest korzystne dla osób zmagających się z problemami z poziomem cukru we krwi. Te właściwości sprawiają, że chleb na zakwasie jest nie tylko smaczny, ale i zdrowy, stanowiąc wartościowy element zrównoważonej diety.