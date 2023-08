Choruje na narkolepsję. Latami wmawiano jej hipochondrię

To też nie jest takie proste, bo drzemki nie są typowe. Człowiek jest tak zmęczony, że oczy się zamykają, pozostaje jednak czujny, większość rzeczy słyszy i wystarczy sekunda, by te oczy otworzył. Nieprzyjemne rzeczy łączą się z koniecznością oszczędzania energii. Dziś już wiem, że im więcej czynności wykonam, tym szybciej będę musiała zasnąć. I to są takie codzienne, drobne sprawy, jak wstanie, odłożenie talerza, podanie czegoś. Więc jeśli wiem, że nie będę mogła się zdrzemnąć, to tego nie robię i dla osoby z boku może to być nieuprzejme lub wyglądać jak lenistwo. I o ile rodzina, znajomi w jakiś sposób mają to już wytłumaczone, dla obcej osoby będzie to nieeleganckie, a mnie też nie zawsze chce się tłumaczyć, że muszę oszczędzać energię, by nie zasypiać co 15 minut.