Stracił głos. Wywiesił na łóżku kartkę z poruszającym napisem

Jeden z podstawowych celów: odzyskać głos

Po operacji usunięcia krtani pacjenci uczą się mowy zastępczej. W tym momencie, w zależności od stanu zdrowia, mają trzy możliwości. Pierwsza, najtrudniejsza, to mowa przełykowa, druga to laryngofon, a trzecia to stosowana w coraz większej liczbie ośrodków w Polsce proteza głosowa, umożliwiająca najbardziej swobodną i zbliżoną do naturalnej komunikację.