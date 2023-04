"Siostra Bożenna" od lat punktuje środowisko medyczne. Mówi, dlaczego wciąż pozostaje anonimowa

Już o tym wspominałam, ale kiedy jakiś czas temu pewnej stacji telewizyjnej chcieli zabrać koncesję, to na ulice wyszły tłumy, bo jak to tak, że nie będzie ulubionego serialu. A to, że z bólem w klatce czekasz trzy dni na wizytę w POZ lub dwa lata na wizytę do neurologa z ojcem chorym na padaczkę nikomu nie przeszkadza, bo "tak było, jest i będzie". I albo idziesz prywatnie, wydając dużo pieniędzy, albo umierasz w kolejce do specjalisty. Ale jak zaczyna się strajk i pojawia się białe miasteczko, to wylewa się hejt.